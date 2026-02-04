Stödassistent till Kvarnhagens daglig verksamhet
2026-02-04
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, daglig verksamhet, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, till exempel yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar. Vårt mål är att ge Botkyrkaborna bra förutsättningar att komma ut i studier, arbete och sysselsättning. Vi är 330 medarbetare som arbetar för att möjliggöra att fler medborgare når egenförsörjning.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en Stödassistent till Kvarnhagens dagliga verksamheter inom LSS i Botkyrka kommun.
Du arbetar med att planera, genomföra och följa upp meningsfulla aktiviteter tillsammans med deltagare som har olika funktionsvariationer. Aktiviteterna utformas utifrån individens behov och kan till exempel handla om skapande, odling, bakning, rörelse eller sociala aktiviteter.
I arbetet ingår att arbeta utifrån genomförandeplaner, dokumentera insatser i verksamhetssystemet Lifecare samt kontinuerligt följa upp att målen i planerna efterlevs. Du har kontakt med anhöriga och samarbetar med kollegor, samordnare, LSS-handläggare och andra aktörer för att säkerställa att deltagarna får rätt stöd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
planera, leda och anpassa aktiviteter utifrån deltagarnas individuella behov
arbeta med genomförandeplaner och dokumentera i Lifecare
samarbeta med kollegor, anhöriga och andra professionella
ansvara för daglig struktur och skapa tydlighet i verksamheten
bidra till ett tryggt, stödjande och utvecklande sammanhang för deltagarna.
Arbetet handlar om att skapa en meningsfull och strukturerad vardag för varje individ. Genom ett tydligt, respektfullt och lösningsfokuserat arbetssätt bidrar du till att deltagarna får möjlighet att utvecklas, känna delaktighet och uppnå ökad självständighet i sin egen takt.
Vi erbjuder dig
Att arbeta inom daglig verksamhet i Botkyrka kommun innebär mer än bara ett jobb - det är en möjlighet att göra verklig skillnad varje dag. Hos oss möter du deltagare med insatsen LSS som med sin närvaro, energi och glädje fyller arbetsdagen med mening. Som stödassistent/arbetshandledare får du stor frihet att utforma aktiviteter på ett kreativt sätt, utifrån varje deltagares behov och förutsättningar. Tillsammans med erfarna och engagerade kollegor skapar ni en trygg och utvecklande miljö där både deltagare och medarbetare får möjlighet att växa.
Vi värdesätter initiativkraft och ser din förmåga att bidra till verksamhetens utveckling som en viktig tillgång. Här får du arbeta i en miljö där både professionellt ansvar och personligt engagemang tas tillvara. Arbetet är förlagt till dagtid måndag till fredag, vilket ger goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Hos oss blir du en del av ett team som tillsammans skapar meningsfulla, strukturerade och glädjefyllda dagar för våra deltagare.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet, alternativt grundläggande och särskild pedagogisk utbildning (GPU och PPU).
Övriga krav för tjänsten:
- Erfarenhet av arbete med personer inom LSS, både individuellt och i grupp.
- Erfarenhet av att använda digitala verktyg och system för dokumentation och uppföljning.
- Erfarenhet av att stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykisk ohälsa.
- Erfarenhet av att leda eller delta i skapande verksamhet, exempelvis inom måleri, textil eller annat kreativt uttryck.
Meriterande:
- Erfarenhet av och kompetens inom visuellt tydliggörande pedagogik och kommunikationsstöd, såsom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).
- Erfarenhet av att bemöta och hantera utmanande beteenden med struktur och trygghet.
För att trivas och lyckas i rollen som stödassistent är det viktigt att du är trygg i din yrkesroll och i mötet med deltagare med olika behov. Din stabilitet skapar en förutsägbar och respektfull miljö där varje individ kan känna sig säker, vilket är grunden för att kunna utvecklas. Du är samtidigt kreativ och har förmågan att anpassa aktiviteter utifrån deltagarnas intressen och förutsättningar - med fokus på att stärka självständighet, delaktighet och glädje i vardagen.
Du är samarbetsorienterad och ser värdet i att arbeta tillsammans med kollegor, anhöriga och andra aktörer. Genom att dela kunskap, kommunicera tydligt och bidra med din erfarenhet, skapar du goda förutsättningar för att nå gemensamma mål. Vi värdesätter även ett lösningsorienterat förhållningssätt, där du med engagemang och initiativförmåga kan anpassa stödinsatser när behov förändras. Ditt bidrag är viktigt för att skapa en miljö där deltagarna känner sig sedda, stärkta och inkluderade. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
