Stödassistent till Kvarngatans gruppbostad
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - Lysekils kommun - Startsida. Film om livet i Lysekil.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en verksamhet där du får möjlighet att göra verklig skillnad i andra människors liv, samtidigt som du utvecklas?
Vi söker nu enstödassistent till Kvarngatans gruppbostad.
Som stödassistent arbetar du pedagogiskt för att stödja och stärka personer med funktionsnedsättning i deras vardag, med utgångspunkt i individuella genomförandeplaner.
Målet är att skapa förutsättningar för en trygg, meningsfull och välfungerande vardag med hög kvalitet i utförandet av insatserna.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att ge stöd, motivation och struktur i vardagliga sysslor, samt hjälp och stöd i personlig omvårdnad.
Arbetet kräver ett professionellt förhållningssätt där brukarnas delaktighet, självständighet och integritet står i fokus.
I våra gruppbostäder ger vi stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller intellektuell funktionsnedsättning.
Vi stöttar även personer med psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser.
Arbetet sker utifrån verksamhetens måluppdrag och ger dig möjlighet att på ett meningsfullt sätt bidra till ökad livskvalitet för de personer vi stödjer.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har undersköterskeutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har erfarenhet av arbete inom LSS, funktionsstöd eller omsorg (meriterande)
Är lugn, trygg och har ett respektfullt bemötande
Är flexibel, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Har datorvana samt erfarenhet av dokumentation, gärna i Combine
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet från arbete med personer inom LSS personkrets.
Erfarenhet och kunskap av dokumentation samt genomförandeplaner.
Personliga förmågor
Du är positiv, reflekterande och empatisk samt har en god förmåga att ta till dig ny kunskap och omsätta den i praktiken.
Du är lugn, lyhörd och flexibel i ditt förhållningssätt och kan anpassa dig utifrån både individens och verksamhetens behov.
Du samarbetar väl med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat genom dialog och samverkan med kollegor och verksamhetspedagog.Anställningsvillkor
Du skall ha fyllt 18 år och ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Körkort är ett krav.
Schemalagd arbetstid dag, kväll samt helg.
Tjänsten gäller tillsvidareanställning och tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Provanställning kan ev komma att tillämpas.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Belastningsregister kommer att begäras in.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lysekils kommun
(org.nr 212000-1389), http://www.lysekil.se/
Kungsgatan 44 (visa karta
)
453 80 LYSEKIL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Tommy Andersson via kommunens växel tommy.andersson2@lysekil.se 0523-613000 Jobbnummer
9887846