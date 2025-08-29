Stödassistent till Funktionsstöd
2025-08-29
Har du en passion för att skapa en mer inkluderande och välmående framtid för vårt samhälle inom socialtjänst och omsorg? Nu har du chansen att bli en del av det arbetet i nybildade Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.
Den nya förvaltningen arbetar för att skapa trygghet och självständighet för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Genom vårt dagliga arbete gör vi verklig skillnad i människors liv och bidrar till att skapa ett mer inkluderande och välmående samhälle.
Om du brinner för att göra skillnad och vill vara med och forma framtidens socialtjänst och omsorg, så är det här din chans att vara med på resan. Välkommen att söka till oss och bli en del av vår nya förvaltning.
Nu söker vi stödassistenter till Funktionsstöd - vill du vara med och skapa skillnad i människors vardag tillsammans med oss?Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du med att ge stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Ditt uppdrag är att bidra till att varje individ får möjlighet att leva ett så självständigt, tryggt och meningsfullt liv som möjligt.
Arbetet innebär bland annat att du:
* Ger stöd i vardagliga sysslor som matlagning, städning och personlig omvårdnad.
* Stödjer och motiverar de boende i sociala aktiviteter och fritidsintressen.
* Bidrar till delaktighet, självbestämmande och utveckling hos varje individ.
* Samarbetar nära kollegor, anhöriga och andra professioner för att skapa en trygg och kvalitativ omsorg.
* Dokumenterar och följer upp insatser utifrån genomförandeplaner.
Inom verksamheten arbetar vi utifrån ett individanpassat förhållningssätt, i det dagliga arbetet utgår vi från tydliggörande pedagogik, alternativ kommunikation och evidensbaserad praktik.Kvalifikationer
Vi söker dig som har studerat vård och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du vidareutbildat dig inom verksamhetsområdet neuropsykiatri är det ser vi det som meriterande. Du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med personer med funktionsnedsättning samt har även erfarenhet av att ha arbetat med metoder såsom tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande eller alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Det är meriterande om du har goda kunskaper om LSS-lagstiftning samt erfarenhet av dokumentation och genomförandeplaner. Vidare har du goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt. Det är önskvärt att du har B-körkort för manuell växellåda samt att du har god datavana.
Som person är du en trygg och stabil och har förmåga att skilja på det professionella och personliga, och som möter andra med respekt och förståelse. Vardagen kan se olika ut från dag till dag, därför är det viktigt att du är flexibel och kan hitta lösningar när förutsättningarna förändras. Samtidigt har du förmågan att behålla lugnet och fokus även i mer krävande situationer, vilket skapar trygghet både för de boende och för dina kollegor. Eftersom arbetet bygger på nära samarbete med andra ser vi att du har en god samarbetsförmåga du lyssnar in, delar med dig av din kunskap och bidrar till ett öppet och stödjande arbetsklimat. På så sätt kan vi tillsammans skapa en omsorg som utgår från individens behov och förutsättningar.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
