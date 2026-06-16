Säljare inom profil- och presentreklam
Kontorab AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-16
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Är du en relationsskapande säljare som drivs av att göra affärer och se tydliga resultat av ditt arbete? Vi söker nu dig som vill ta nästa steg och bygga upp en helt egen kundstock – med fullt stöd från ett engagerat och sammansvetsat team.
Kontorab driver kompletta kontorsvaruhus med försäljning av kontorsmaterial, datatillbehör, kontorsmaskiner, städ- hygien- och emballageprodukter, profil- och presentreklam samt trycksaker. Vi har 24 butiker från Helsingborg i söder, till Falun i norr med huvudkontor och centrallager i Norrköping.
Om rollen
Som profilsäljare hos oss arbetar du aktivt ute på fältet och bygger nya affärsrelationer med företag i Stockholm. Du ansvarar för hela säljprocessen – från första kontakt till avslut – samtidigt som du har ett energifyllt team som stöttar dig i vardagen.
Du blir en del av vårt säljkontor på Södermalm, där vi arbetar tätt tillsammans och skapar en miljö med högt engagemang, daglig sparring och mycket energi. Vi har dessutom ett eget tryckeri i Norrköping där vi trycker och broderar produkter, samt lagerför kläder och give-aways för snabba och flexibla leveranser. Självklart så kan du sälja alla delar av vårt stora sortiment av produkter och tjänster till dina kunder.
Det här är en roll för dig som vill utvecklas snabbt, ta ansvar och forma din egen framgångsresa.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av försäljning av trycksaker, profilmaterial och profilkläder
Har ett starkt driv och motiveras av att nå och överträffa mål
Trivs med att bygga långsiktiga kundrelationer och förstå kundens behov
Är strukturerad, initiativtagande och positiv
Gillar ett högt tempo och vill fortsätta växa i rollen
Hos oss får du
Möjlighet att bygga din kundstock helt från grunden
Ett nära och sammansvetsat team som arbetar tillsammans varje dag
En arbetsplats med högt engagemang, energi och korta beslutsvägar
Känner du att det här är rätt steg för dig? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: tomas.jonsson@kontorab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kontorab AB
(org.nr 556541-8935)
Bohusgatan 13 (visa karta
)
116 67 STOCKHOLM Kontakt
Tomas Jonsson tomas.jonsson@kontorab.se Jobbnummer
9964965