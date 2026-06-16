Socialsekreterare Kontakt och Stöd
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-06-16
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Beskrivning
Vi söker en engagerad Socialsekreterare till Kontakt och stöd på Familjehemsverksamheten Hisingen! Är du utbildad socionom med erfarenhet av att arbeta med kontaktfamiljer och kontaktpersoner då är detta något för dig!
Familjehemsverksamheten Hisingen består av två enheter där Kontakt och stöd med fem socialsekreterare tillhör den ena enheten. Vi har nära till både enhetschef och 1e socialsekreterare som har kunskap och erfarenhet av arbetet med kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Att tillsammans med dina kollegor rekrytera och utreda kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt ansvara för stöd och vägledning i pågående uppdrag utifrån gällande riktlinjer och lagstiftning. Du utreder dem tillsammans med en kollega vilket kräver god förmåga att analysera styrkor och utmaningar hos dem vi utreder.
Att arbeta i kontaktverksamheten är ett roligt och varierande arbete och ger goda möjligheter till utveckling och delaktighet. Vi bollar mycket med varandra och strävar efter att vara ett starkt team. För oss är det viktigt att hjälpas åt och att lösa saker tillsammans med varandra. Vi är måna om att ha en trivsam arbetsmiljö och delar många skratt i vardagen samtidigt som vi finns till för varandra i de utmaningar som jobbet innebär. Det viktigaste för oss är att de barn vi finns till för får det bra.Kvalifikationer
Vi söker efter dig som är stabil, trygg och flexibel, med en god förmåga att förstå komplexa situationer. Vi tror att din förmåga att samarbeta och skapa goda relationer är en av dina styrkor. Vi ser att du är en aktiv lyssnare som är bra på att skapa en öppen och tillitsfull kommunikation med andra samt är trygg i dig själv och lyhörd för andras behov och åsikter. I stressiga och utmanande situationer kan du bevara lugnet och har förmågan att prioritera. Vi tror på att bygga en positiv arbetsmiljö där alla medarbetare kan känna sig engagerade och delaktiga. Kvalifikationer
Socionomutbildning
God datorvana
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Körkort
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta inom kontakt och stöd eller familjehemsvården
Är du redo att ta dig an en utmanande men otroligt givande roll? Tveka inte att söka tjänsten som socialsekreterare till Kontakt och stödverksamheten!Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Carina Karlsson, Vision carina.karlsson@fv.vision.se Jobbnummer
9964959