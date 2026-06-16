ST-läkare Endokrinologi och Diabetologi till ME Endokrinologi
Region Stockholm / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-06-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Söker du en tjänst som ST-läkare och vill vara en del av framtidens sjukvård? Brinner du för medicin i framkant samtidigt som du får utvecklas inom det endokrinologiska området? Då är det kanske dig vi söker!
Du erbjuds
individuellt anpassad introduktion
arbete inom en högspecialiserad och internationellt framstående endokrin- och diabetesklinik
erfarna kollegor, alla med specialistkompetens inom området.
Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Den medicinska enheten för Endokrinologi på Karolinska Universitetssjukhuset är Nordens högst rankade och en av Sveriges absolut största enheter för endokrinologi. I Huddinge är våra kärnområden diabetes, diabetiska fotsår, lipidrubbningar och osteoporos, men vi har även en bred endokrinologisk mottagning. Denna ST-tjänst kommer ge en bred endokrinologisk kompetens, men även möjlighet att fördjupa sig i område utefter intresse.
Hos oss kommer du få ta del av en utbildningstjänst i enlighet med Socialstyrelsens målbeskrivning och Svenska Endokrinologföreningens särskilda rekommendationer. ST-tjänsten läggs upp i samråd med sektionschef, studierektor och handledare. Placeringar sker inom de olika sektionerna på enheten, liksom vid behov, inom de olika specialiteter som krävs för att uppnå målbeskrivningen för specialistkompetens inom endokrinologi och diabetologi. Vi förväntar oss att du tar aktiv del i forskningsarbetet och utvecklingen inom enheten. Utbildning av studenter på läkarprogrammet utgör en naturlig del av vardagen vid enheten. Jourarbete kan komma att ingå. Tjänsten är i huvudsak förlagd till Huddinge, men viss del av utbildningen kommer också ta plats i Solna.
Vi söker dig som
har ett genuint intresse för endokrinologi och har en positiv inställning till universitetssjukvårdens särskilda utmaningar
har mod att agera efter din egen övertygelse
trivs bra med att arbeta tillsammans med både kollegor och andra yrkeskategorier. Du relaterar dig till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar in, kommunicerar och löser meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt
är lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker i varje enskild situation
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll dess betydelse för helheten samt ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du sätter upp tidsramar och säkerställer att dessa hålls.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.KvalifikationerKvalifikationer
Svensk läkarlegitimation
Erfarenhet av kliniskt arbete
Du ska behärska svenska och engelska i både tal och skrift.
Observera att BT inte är en integrerad del av denna ST. Du som söker måste genomgått AT eller BT för att vara behörig sökande.
Meriterande:
Erfarenhet av handledning och undervisning av yngre kollegor.
Disputation och/eller egen pågående forskning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Ansökningstiden för denna tjänst sträcker sig över semesterperioden. Vi planerar att påbörja urvalet under vecka 32 och kommer att kontakta dig så snart vi vet vilka sökande som går vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Sex månaders provanställning tillämpas. Anställning av kandidater kan komma att ske fortlöpande under annonsens publiceringstid.
Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.
Här kan du läsa mer om oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Inflammation och Åldrande, ME Endokrinologi Kontakt
ST-studierektor
Peter Lind peter.lind@regionstockholm.se Jobbnummer
9964960