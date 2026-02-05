Stödassistent till Boendestöd Centrum
2026-02-05
Arbetsuppgifter
Till vår enhet Boendestöd Centrum 2, söker vi en erfaren och engagerad stödassistent.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och flexibelt arbete med stort egenansvar.
Som stödassistent kommer du möta människor med olika funktionsvariationer och olika behov, ofta inom målgruppen neuropsykiatri, förvärvade hjärnskador, intellektuella funktionsnedsättningar och andra psykiska funktionsvariationer. Även så kallade dubbeldiagnoser, alltså kan människor med missbruk förekomma.
Hos oss är ingen dag den andra lik och du erbjuds ett stimulerande och omväxlande arbete. Du skall ta tillvara människans egna resurser och på ett motiverande och pedagogiskt sätt åstadkomma förändring. Arbetet kan också vara praktiskt beroende på brukarens behov och aktuellt mående. Arbetet som stödassistent ställer stora krav på din förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Det är viktigt att vara trygg i sin yrkesroll och också i sig själv.
Som stödassistent arbetar du i den enskildes hem med utgångspunkt utifrån varje klients individuella genomförandeplan. Du främjar klientens egna resurser för att skapa goda förutsättningar till ett självständigt liv med delaktighet och utveckling i fokus. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du att klienten får de insatser som hen har behov av inom olika livsområden. Insatser kan innefatta stöd vid sociala eller fysiska aktiviteter, stöd med struktur i vardagen, stöd i myndighetskontakt samt stöd vid vardagssysslor som inköp och städ. Det kan också vara aktiviteter utanför hemmet i form av att bryta isolering. Social dokumentation är en viktig del av arbetet. Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vidare arbetar du strukturerat utifrån mål och rutiner för att främja en självständig vardag. Vårt mål är att se människan i dess sammanhang. Vi utgår från Stampgatan och du arbetar på schema där arbetstiderna kan variera mellan dag, kväll och även vissa helger.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har också flerårig erfarenhet av att ha arbetat med personer med psykiska funktionsvariationer.
För att arbeta hos oss krävs det dessutom en god datorvana samt att du är bekväm i att arbeta med olika digitala arbetsredskap. Du behöver kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift då du ansvarar för att självständigt upprätta genomförandeplaner enligt IBIC samt övrig social dokumentation. Du behöver även ha god kännedom om socialtjänstlagen och kunna följa upp planer och dokumentation på ett ändamålsenligt sätt. Erfarenhet av metoder som ESL, lågaffektivt bemötande, MI (motiverande samtal) och återhämtningsinriktat förhållningssätt ser vi som meriterande.
Du får energi av att dela med dig av din kunskap och bidra till andras utveckling. Du tar ansvar - både för dina egna arbetsuppgifter och för helheten - och har alltid brukarnas bästa i fokus. Du slutför det du påbörjar och ser till att arbetet blir gjort på ett bra sätt.
Du är flexibel och anpassar ditt arbetssätt när förutsättningarna förändras, ser möjligheter i förändring och kan snabbt ställa om när det behövs. Samtidigt trivs du med att samarbeta och bidra till ett öppet och respektfullt arbetsklimat, men är också trygg i att arbeta självständigt och fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Urval och intervjuer kan ske löpande. I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem: Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Månadslön
