Stödassistent/Stödpedagog
Vill du göra skillnad? Bli stödassistent/stödpedagog hos oss!
Brinner du för att arbeta med barn och unga? Vill du vara med och skapa en trygg, meningsfull och glädjefylld vardag? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en stödassistent/ stödpedagog till vår korttidsverksamhet för barn och unga enligt LSS/SOL - en arbetsplats där omtanke, trygghet, utveckling och lågaffektivt bemötande står i centrum.
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Arbetsuppgifter
Vi erbjuder korttids vistelse för barn och unga med behov av särskilt stöd. Arbetet utgår från ett lågaffektivt bemötande, tydlig struktur och individanpassat stöd.
Du arbetar nära barnen/ungdomen i deras vardag med fokus på trygghet, delaktighet och utveckling.Dina arbetsuppgifter
* Ge stöd i vardagliga rutiner
* Pyssla och skapa
* Promenera och vara ute i naturen
* Arbeta lågaffektivt
* Stödja socialt samspel
* Dokumentera enligt LSS/SOL och genomförandeplaner
* Samverka med vårdnadshavare
Verksamheter söker två tillsvidare anställda.
From 2026-06-01
From 2026-08-03Kvalifikationer
Utbildning: stödpedagog, stödassistent, barnskötare, undersköterska eller likvärdig
Erfarenhet av arbete med barn/unga, gärna inom NPF diagnoser
Vi söker dig som är:
* Är lugn, trygg och tydlig i ditt bemötande. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och kan skapa struktur och förutsägbarhet för barnen/ungdomen
* Arbeta självständigt men trivs lika bra i team
* Tar stort eget ansvar, även när du arbetar ensam
B-körkort är ett krav
Hos oss får du:
Ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad
En trygg och stöttande arbetsgrupp
Möjlighet att utvecklas inom lågaffektivt bemötande och NPF
En arbetsplats där vi värdesätter arbetsglädje och respekt
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Enligt lag har vi som arbetsgivare möjlighet att, vid rekrytering till vissa tjänster, begära utdrag ur belastnings- och misstankeregister.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316300".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo kommun
(org.nr 212000-1462) Arbetsplats
Tranemo Kommun , LSS Kontakt
Enhetschef Daglig verksamhet/Korttids
Sanja Ljubicic sanja.ljubicic@tranemo.se 0731483296
9830338