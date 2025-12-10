Stödassistent Gruppbostad Citronvägen
Värnamo Kommun / Vårdarjobb / Värnamo Visa alla vårdarjobb i Värnamo
2025-12-10
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnamo Kommun i Värnamo
, Jönköping
, Simrishamn
, Ludvika
eller i hela Sverige
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-12-10Beskrivning
Välkommen att söka tjänsten som stödassistent på gruppbostad Citronvägen där vi jobbar med brukare som får stöd enligt LSS.
Vi ser fram emot en ansökan från dig som har stor drivkraft och som kan bidra med din erfarenhet av LSS-arbete. Vi arbetar dag, kväll helg och sovande jour.
Alla våra verksamheter arbetar utifrån Värnamo kommuns värdegrund MURAS:
Människan i fokus, Utveckling, Respekt, Arbetsglädje, Samverkan.
Välkommen med din ansökan. Dina arbetsuppgifter
Att ge stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål enligt genomförandeplaner. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukarens behov ska vara i centrum och personens synpunkter ska aktivt tas tillvara. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt i nära samarbete med brukarens nätverk och övrig personal.
I arbetsuppgifterna ingår också habilitering, IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet Undersköterska med inriktning funktionshinderområdet, barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete eller annan motsvarande utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt god datakunskap.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För arbete med barn och ungdomar upp till 18 år krävs ett utdrag från belastningsregistret.Anställningsvillkor
From och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel och man måste ansöka om intyg från
socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska.
Godkända betyg i svenska i tal och skrift.
Före erbjudande om anställning ska ett utdrag från polisens belastningsregister uppvisas.
Intervjuer kan förekomma under rekryterings tiden.
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/omsorgsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/553". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Funktionshinderomsorg, Citronvägen gruppbostad Kontakt
Enhetschef Linh Phan 0370-377812 Jobbnummer
9637263