Stödassistent gruppboende LSS
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Vård och Stöd är ett verksamhetsområde med fokus på att ge trygg och säker vård till våra medborgare. Vi arbetar med äldrevård, korttidsvård, funktionsvariationer, socialpsykiatri och rehabilitering.
Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda vård för våra medborgare i olika skeden av livet. Behoven kan se olika ut beroende på vilken typ av stöd en medborgare behöver, men vårt förhållningssätt är att alla ska ha samma förutsättningar för en trygg och säker vård. Det är viktigt för oss att den som får vård skall känna sig trygg, samt ha möjlighet att påverka och ha inflytande i sin dagliga livsföring.
Vill du bli vår nya kollega och vara med och skapa trygg, säker och jämlik vård för alla?Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
LSSverksamheten söker nu en engagerad och ansvarstagande stödassistent. Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor som har funktionsnedsättning och som vill vara med och göra skillnad i deras vardag.
Om rollen
Som stödassistent arbetar du nära brukarna och är en viktig del i att skapa trygghet, struktur och meningsfullhet i deras liv. Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
* Att ge praktiskt stöd och service i vardagens aktiviteter.
* Att hjälpa till att skapa ordning, struktur och förutsägbarhet i brukarens tillvaro.
* Att förklara, konkretisera och stötta i att hantera olika situationer och sammanhang.
* Att göra dagen begriplig genom att åskådliggöra tid, planering och rutiner.
* Att arbeta målinriktat utifrån brukarens genomförandeplan, mål och önskemål för utveckling, aktivitet och delaktighet.
* Att bidra i verksamhetens utvecklingsarbete med fokus på brukarens självbestämmande, inflytande och delaktighet.
I dina arbetsuppgifter ingår också social dokumentation samt upprättande och uppföljning av genomförandeplaner. Vi söker dig som har ett varmt bemötande, är lösningsfokuserad och kan arbeta både självständigt och i team. Du har ett genuint intresse för att stödja personer med funktionsnedsättning i deras vardag och ge dem möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.Kvalifikationer
Utbildningskrav
Du som söker ska ha godkänt betyg från någon av följande utbildningar:
* Gymnasiets vård- och omsorgsprogram, inklusive kursen Specialpedagogik 1 (100 p) med fokus på funktionsnedsättningar.
* Barn- och fritidsprogrammet med social inriktning, där fördjupningsarbete omfattar LSSverksamhet.
* KYutbildning med inriktning på habilitering eller boendestöd för personer med funktionsnedsättning.
* Annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi söker dig som
Trivs med att arbeta med ett tydligt brukarfokus och alltid utgår från brukarens förutsättningar och behov på ett professionellt och anpassat sätt.
* Är stabil, lugn och flexibel, och har lätt för att anpassa dig till förändringar i arbetet.
* Är kommunikativ och kan förmedla information på ett enkelt, tydligt och begripligt sätt samt säkerställa att den mottagits.
* Har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
* Har körkort, vilket är ett krav för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats. Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd!
Välkommen med din ansökan till en spännande och utvecklande tjänst. Ansökan görs digitalt via Offentliga Jobb.
Eftersom vi ser fram emot din ansökan så vänta inte utan sök tjänsten redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
Innan anställning kan ske begärs utdrag ur Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister.
Grundannonsering sker enligt kommunens policy, vi undanber oss därför bestämt försäljare av annonsplats, rekryteringssajter och liknande.
Läs mer: Eda kommuns hemsida
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314907".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eda kommun
(org.nr 212000-1769) Arbetsplats
Eda kommun , Vård & Stöd Kontakt
Områdeschef
Karin Johansson 0703024401
