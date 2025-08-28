Stödassistent Daglig verksamhet
2025-08-28
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Utförare LSS och socialpsykiatri med drygt 400 tillsvidareanställda är en utförarverksamhet riktad till barn, ungdomar och vuxna. Vi styrs bl.a. av LSS, SoL och HSL och har verkställighetsansvar för insatser reglerade av dessa lagar. Verksamheten genomsyras av att vi sätter individen i centrum och att vi samverkar för att kunna tillgodose individens behov. Verksamheten har ett stort kundfokus, god serviceanda och ger förutsättningar för ett gränsöverskridande arbete som är både inspirerande och kompetensutvecklande.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Daglig verksamhet är en insats enligt 9 § 10 LSS och vänder sig till personer med funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder upp till 67 år som saknar förvärvsarbete och som inte utbildar sig. Daglig verksamhet ska erbjuda personen stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter varje individs önskemål.
Daglig verksamhet ska bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktigheten i samhället och erbjuder såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer produktionsinriktade uppgifter. I Motala finns det för närvarande 18 olika dagliga verksamheter med olika inriktningar.
Stödassistentens uppgift är att stödja deltagaren i deras dagliga arbete genom ett pedagogiskt arbetssätt, stödja personens egna förmågor och ge god omvårdnad. Bemötande, omsorg och omvårdnad är viktiga delar i arbetet.
I arbete som stödassistent för du journal och upprättar genomförandeplaner. Du arbetar både ensam, tillsammans med deltagare och i grupp med flera deltagare och kollegor.
För att klara av arbetet behöver du ha kunskap och/eller erfarenhet inom estetisk verksamhet.
Som stödassistent behöver du vara öppen för vad deltagarna önskar och få de att känna att de ingår i ett sammanhang, är delaktiga och har medbestämmande i verksamhetens utveckling. Ha förståelse att verksamheten ska ingå i ett samhälls-perspektiv, att ta del av kulturutbudet i samhället genom att besöka konstutställningar på museum, konsthall som visar samtidskonst, ta del av offentlig konst i det offentliga rummet mm. Att hitta forum där deltagarnas konst kan visas ute i samhället och offentligheten.
Måla är en verksamhet som utvecklas och kommer att ingå i en estetisk verksamhet med olika inriktningar. Idag består det av inriktningarna måla och teater. Inom den estetiska verksamheten får våra deltagare utlopp för sin kreativitet genom att uttrycka sig i olika former.
I estetisk verksamhet ingår förståelsen att konstnärligt skapande är ett sätt att förmedla tankar och känslor. Måla är en verksamhet där deltagaren ska ha möjlighet till konstnärlig utveckling men även personlig utveckling, att se varje deltagare som en individ, Vara inspirerande, visa på möjligheter med dom olika materialen och uttrycksformerna och vara uppfinningsrik i vad man kan använda för material.Kvalifikationer
Erfarenhet och/eller kunskap
Vi söker dig som har erfarenhet och/eller kunskap inom olika former av skapande. För att klara av arbetet behöver du ha en bred kunskap och/eller erfarenhet inom olika målningstekniker, trä, keramik, paiper mache, betong, musik och teater. Du finns till för deltagarna som arbetar efter sin egen förmåga och fantasi. Som stödassistent hjälper du till och stöttar både praktiskt och med inspiration.
Du är med och skapar, motiverar, stöttar och arbetar kreativt. En del i arbetet går ut på att arrangera utställningar och i dagsläget vara behjälplig kring kommande teaterföreställning.
Gymnasial utbildning; Barn och fritid eller omvårdnadsprogrammet
Körkort (manuell)
Meriterande är om du kan spela något instrument och är musik och teater intresserad samt kunna lite konsthistoria och om nutida verksamma konstnärer.
Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
