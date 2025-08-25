Stödassistent Daglig verksamhet
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
Vill du vara med och skapa en meningsfull vardag?
Nu söker vi en stödassistent till daglig verksamhet på Hönö.
I Hönö Klåva, Östra hamnen 15, finns vår huvudsakliga Dagliga verksamhet. I huset finns ett flertal grupper med olika inriktningar.
Här arbetar vi med att skapa stimulerande och utvecklande dagar för personer med olika funktionsvariationer.
Hos oss får du vara med och göra skillnad - varje dag.
Om verksamheten
Gruppen Sol och Väst riktar sig till arbetstagare som uppskattar en stimulerande sinnesmiljö med aktiviteter anpassade efter individuella behov och intressen. Vi arbetar med främst med:
• Sinnesupplevelser
• Kommunikation
• Kognitionsträning
• Fysisk träning
• Omvårdnad
Genom både individuellt stöd och gruppaktiviteter skapar vi en vardag där brukarna får möjlighet att bibehålla och utveckla sina färdigheter, samtidigt som de får uppleva delaktighet och gemenskap.
Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt - vi fokuserar på möjligheter istället för hinder. Med hjälp av AKK (alternativ kompletterande kommunikation) hittar vi tillsammans fungerande sätt att kommunicera, och med KASAM som grund skapar vi en vardag som är begriplig, hanterbar och meningsfull.
Verksamheten består av flera grupper med olika inriktningar. Vid behov samarbetar vi över gruppgränserna, vilket ger både arbetstagare och medarbetare flexibilitet och variation.
Din roll
Som stödassistent hos oss är du med och bygger en trygg, stimulerande och glädjefylld vardag för våra arbetstagare. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Ge pedagogiskt stöd och handledning i aktiviteter kopplade till Sol och Väst.
• Stödja brukarna i sin utveckling, både individuellt och i grupp.
• Bidra till meningsfulla upplevelser inom sinnesstimulans, träning och sociala sammanhang.
• Ge stöd i omvårdnad.
• Dokumentera och arbeta utifrån genomförandeplaner.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad stödassistent och har erfarenhet av arbete med målgruppen. Du har:
• En positiv människosyn och en god värdegrund.
• Förmåga att bygga tillitsfulla relationer.
• Engagemang för att arbeta med personer med olika funktionsvariationer, även på låg utvecklingsnivå.
• Trygghet i din yrkesroll och ett prestigelöst förhållningssätt i samarbete med kollegor.
Meriterande är kunskap om lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och AKK. Erfarenhet av dokumentation, gärna i Life Care. God svenska i tal och skrift är ett krav. Ersättning
