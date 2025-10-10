Stödassistent barnboende
Ronneby kommun / Vårdarjobb / Ronneby Visa alla vårdarjobb i Ronneby
2025-10-10
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommunPubliceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
I samband med utökning av vårt barnboende söker vi fler medarbetare. På vårt barnboende förväntas du hjälpa och stödja barnen med omvårdnad, vardags-, fritids- och kulturaktiviteter utifrån deras specifika styrkor, intressen och behov. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis:
* aktiviteter i eller utanför bostaden
* omvårdnad och personlig hygien
* förberedelse av eller stöd vid måltider
* läkemedelshantering
* social dokumentation
Gemensamt för allt arbete hos oss är att individuellt bemöta varje barn så att hen får det stöd, service eller omvårdnad som hen har rätt till. Arbetssättet i ett barnboende inom LSS är mycket individinriktat och kräver hög flexibilitet och kreativitet.
Arbetet sker på schemalagd tid dag, kväll och helg samt journatt.
Hos oss är det viktigt att du har en god människosyn, ett respektfullt bemötande och en god pedagogisk förmåga.Kvalifikationer
Barn och fritidsprogrammet (socialt/pedagogiskt) GY 11 - Vård- och omsorgsprogrammet med yrkesutgång: Inom funktionshinderområdet
GY 11 - Likvärdiga utbildningar som omvårdnadsprogrammet (före GY 11), social
Service (2-årig) med 3 års erfarenhet, vårdlinjen (2-årig) med 3 års erfarenhet.
Utdrag ur belastningsregistret är ett lagstadgat krav för ev. anställning https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
Om högre anställningsgrad önskas kan det tillgodoses genom genom arbete på andra enheter.
Intervjuer och tillsättning sker löpande.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283059-2025-". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Kontakt
Enhetschef
Sara Selander sara.selander@ronneby.se 0457617660 Jobbnummer
9550899