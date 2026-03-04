Stödassistent
2026-03-04
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
I rollen som stödassistent motiverar, stödjer och hjälper du brukarna med de sysslor som förekommer i alla vardagens moment. Arbetet utgår ifrån individens egna resurser, behov och önskemål med målsättningen att personen ska kunna leva ett så självständigt och fullvärdigt liv som möjligt. Arbetet utgår ifrån individuella genomförandeplaner där social dokumentation är en del av arbetet. Du arbetar både självständigt, i grupp och i samverkan med andra professioner. I din anställning ingår det även att kunna arbeta på andra arbetsplatser antingen genom samverkanspass eller en samplanering.
Vi söker nu engagerade och trygga stödassistenter som vill vara med från början och skapa något helt nytt. Tjänsten innebär att du deltar i uppstarten av en individanpassad verksamhet kring en enskild brukare. I takt med att verksamheten utvecklas kommer fler brukare successivt att ansluta.
Personalgruppen arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt för att skapa en lugn miljö och minska risken för utmanande beteenden.
En central del av uppdraget är att skapa trygghet, stabilitet och förutsägbarhet för brukaren. Det innebär att du behöver vara lyhörd, tålmodig och ha ett genuint intresse för individens behov och välmående.
Arbetet innebär fysiskt tungt arbete inom daglig verksamhet.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har:
* Gymnasieexamen inom: Vård- och omsorgsutbildning, Barn- och fritidsutbildning (krav på specialpedagogik 1 och 2) eller Elevassistentutbildning (krav på specialpedagogik 1 och 2)
* Körkort för bil
* Grundläggande kunskaper i svenska språket i tal och skrift
* Dokumentation är en viktig del i vårt arbete och du behöver därför behärska det svenska språket på ett bra sätt i tal och skrift.
* Kunskap om och/eller erfarenhet av att arbeta med autism och ADHD.
* Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Utbildning i och/eller erfarenhet inom följande områden ses som meriterande:
* Lågaffektivt bemötande
* Tydliggörande pedagogik
* Salutogent arbetssätt
* Erfarenhet av arbete med utmanande beteende
Som person är du lyhörd och uppmärksam på brukarens signaler, och du har en naturlig förmåga att skapa trygghet genom ditt lugna och stabila sätt. Du är tålmodig och behåller fokus även när situationer blir utmanande. Du arbetar strukturerat och bidrar till en förutsägbar miljö där brukaren kan känna sig trygg. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och agerar professionellt även under press. Samtidigt är du flexibel och kan anpassa dig efter brukarens dagsform och situationens krav, utan att tappa det lågaffektiva förhållningssätt som ligger till grund för arbetet.
Intervjuer för tjänsten kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309272". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
