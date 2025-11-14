Stödassistent
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Arbetsuppgifter
Vill du jobba i en verksamhet där du har möjlighet att göra skillnad i människors vardag? Som stödassistent på Mediahuset kommer du att vara en viktig del i att skapa en meningsfull och utvecklande vardag för personer med olika funktionsnedsättningar. Du arbetar med fokus på att stärka individens självständighet och delaktighet i samhället. Mediahuset är en verksamhet som bedrivs dels som en daglig verksamhet där personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL deltar. Verksamheten fungerar också som en öppen träffpunkt för personer med funktionsnedsättning. Träffpunkten syftar till att bryta social isolering, skapa meningsfull fritid och möjliggöra sysselsättning. För att delta i träffpunktens aktiviteter krävs inget biståndsbeslut.
Vi erbjuder en kreativ och social verksamhet med fokus på aktivitetsbaserat arbete. Hos oss får deltagarna möjlighet att utforska och utveckla sina intressen inom musik, foto, konst, media, caféverksamhet, drama och andra stimulerande sociala aktiviteter. Arbetet ställer krav på samverkan med andra aktörer som föreningsliv och andra förvaltningar för att möjliggöra verksamhetens utveckling.
Arbetet är i huvudsak förlagt dagtid men det förekommer kvällsarbete och det kan även innebära helgarbete utifrån vissa specifika behov hos deltagare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning motsvarande undersköterska eller barn- och fritidsprogrammet alternativt högskoleutbildning som vi bedömer som relevant inom socialt arbete, pedagogik eller beteendevetenskap. Meriterande är kunskap kring autismspektrumtillstånd, intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar, alternativ kompletterande kommunikation (AKK), tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Vi ser gärna att du har kunskaper inom något kreativt område som kan gynna verksamheten.
Vi söker dig som är stabil, trygg och säker i din yrkesroll och har ett gediget intresse av att jobba med människor. Genom ett gott bemötande och god kommunikation skapar du förtroendefulla relationer och samarbeten. Du kommer att ingå i ett arbetslag och behöver ha ett socialt och flexibelt arbetssätt och du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp. Arbetet ställer höga krav på förmåga att ta egna initiativ och ansvar för verksamheten.
Du behöver ha goda färdigheter inom det svenska språket för att kommunicera och dokumentera. Då resor förekommer i tjänsten är B-körkort ett krav.
