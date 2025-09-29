Stödassistent
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Vill du jobba i en verksamhet där du har möjlighet att göra skillnad för andra människor och utvecklas som person? Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Som stödassistent på en av våra gruppbostäder är du med och skapar jämlikhet i levnadsvillkor, aktivt deltagande i samhällslivet och god livskvalité för våra brukare. Det är ett varierande och roligt arbete som ställer krav på flexibilitet och lyhördhet.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Vill du jobba i en verksamhet där du har möjlighet att göra skillnad för andra människor och utvecklas som person?
Vi söker nu en medarbetare till vår gruppbostad Skogsvägen som ligger i Svenstavik. I arbetet kommer du genom ett pedagogiskt arbetssätt stödja och utveckla personer med funktionsnedsättning till en välfungerande vardag utifrån en genomförandeplan. Arbetet kan bland annat innehålla stöd i vardagssysslor samt struktur i det dagliga livet. Arbetet innebär också personlig omsorg, stöd till sociala kontakter och en aktiv fritid.
Arbetstiderna är förlagda till både dag, kväll, helg och journätter. Kvalifikationer
Utbildning/kurser med pedagogisk inriktning ses som meriterande.
Tidigare erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning, NPF, tydliggörande kommunikation, AKK och lågaffektivt bemötande anses meriterande.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Körkort för personbil b är ett krav, då det kan komma att ingå viss förflyttning i tjänsten. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som kan anpassa dig efter mottagare, främst gällande bemötande, kommunikation och som stöd i att planera vardagen.
Genom ett gott bemötande och god kommunikation skapar du förtroendefulla relationer och samarbeten. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du bidrar till en positiv teamkänsla genom ditt sociala och flexibla arbetssätt.
Du behöver även ha goda färdigheter inom det svenska språket för att kommunicera och dokumentera.
Vi erbjuder
Att arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse! Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet. Vi har en förmånsportal med en rad olika erbjudanden för alla tillsvidareanställda, samt friskvårdsbidrag och friskvårdstimme om arbetet så tillåter.
Vi kan komma att kalla till intervjuer löpande, så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan. Tjänsten är ett vikariat på 100% med start så snart som möjligt.
Varmt välkommen till oss!
Kontaktinformation
Ulla Gelliner, Enhetschef, 0687-162 38
Fackliga representanter, Kommunväxel, 0687-161 00
Lena Backman, HR-konsult, 0687-164 11
Arbetsplats
Vallmovägen 6 C
84531 Svenstavik Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5021338523". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergs kommun
(org.nr 212000-2502), http://www.berg.se Kontakt
HR-konsult
Lena Backman 0687-164 11 Jobbnummer
9531356