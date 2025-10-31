Stödassistent - daglig verksamhet
2025-10-31
I rollen som stödassistent blir du en viktig del av ett varmt och engagerat team som tillsammans skapar trygghet, utveckling och gemenskap.
Vad erbjuder vi?
Som medarbetare i Karlsborgs kommun får du ta del av en rad förmåner som bidrar till trygghet, balans och utveckling i arbetslivet. Du har betald semester redan från ditt första anställningsår och individuell lönesättning som speglar din kompetens och erfarenhet.
Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste resurs, och vi vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart och välmående arbetsliv. Därför satsar vi på ett brett friskvårdsutbud, där du bland annat kan ta del av gratis motionssim och vattengympa, möjlighet till kostnadsfri massage, samt friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme - beroende på verksamhetens och dina egna förutsättningar. Utöver detta finns flera andra förmåner som du som anställd kan ha rätt till. Du kan läsa mer om dem https://www.karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/formaner/.
Arbetsplatsen
Socialförvaltningen i Karlsborg ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med
funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Förvaltningen har totalt ca 250 medarbetare. Vi arbetar med ett brukarorienterat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov. Socialförvaltningen i Karlsborgs kommun arbetar utifrån en gemensam etisk värdegrund som utgår från ledorden respekt, bemötande och självbestämmande. Inom LSS-enheten verkställer vi beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialtjänstlagen.
Vår kollega ska vara föräldraledig och vi söker nu en engagerad stödassistent till en av våra dagliga verksamheter inom LSS. Hos oss får du möjlighet att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till våra deltagare. Vårt uppdrag är att bidra till jämlika levnadsvillkor och skapa förutsättningar för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning.
Vår verksamhet riktar sig främst till personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism samt personer med psykiska funktionsnedsättningar. Aktiviteterna sker både inomhus och utomhus, och utformas utifrån varje individs förmåga, intressen och mål.
I den dagliga verksamheten arbetar två stödassistenter och en stödpedagog nära varandra och i samverkan med kollegor inom kommunens övriga dagliga verksamhet. Tillsammans bildar vi ett kompetent arbetslag med deltagarnas behov och utveckling i fokus.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Alla insatser formas efter varje persons behov, önskemål och förutsättningar. Våra dagar är fyllda med varierande aktiviteter. Huvuduppdraget är att på ett pedagogiskt sätt stimulera och motivera brukaren till delaktighet och ett självständigt liv.
I rollen ingår att handleda i olika aktiviteter, stärka självständighet och utveckling samt att dokumentera insatser och framsteg. Arbetet innebär också att ge kommunikativt och kognitivt stöd utifrån varje deltagares behov. Även omvårdnadsmoment ingår i det dagliga arbetet. Du är med och skapar en meningsfull sysselsättning för och tillsammans med våra deltagare. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning, exempelvis från Vård- och omsorgsprogrammet. Du har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning, gärna inom daglig verksamhet, och har god kunskap om funktionshinderområdet - särskilt när det gäller kommunikation och kognition.
Du har tidigare arbetat motiverande och stöttande för att stärka individers delaktighet och självständighet. Erfarenhet av dokumentationssystem är en fördel, och du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift, då arbetet innebär kommunikation med deltagare, upprättande av genomförandeplaner samt dokumentation av insatser. Stor vikt kommer fästas vid personlig lämplighet.
Eftersom verksamheten omfattar aktiviteter på olika platser krävs B-körkort.
För att lyckas i rollen som stödassistent behöver du vara lyhörd för brukarens behov och ha förmågan att sätta brukarens behov i centrum. Som person ser vi att du har ett respektfullt bemötande samt har lätt att samarbeta med brukare, anhöriga och kollegor samt övriga professioner som arbetar kring brukaren. Du är ansvarstagande och kan arbeta självständigt likväl som i grupp.
Vi är en verksamhet i ständig utveckling och ser gärna att du vill bidra med engagemang, kreativitet och struktur i vårt förbättringsarbete. Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Karlsborgs kommun använder vi oss av rekryteringsverktyget Varbi. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Varbi genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Rekrytering kan ske löpande under rekryteringsprocessen.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
