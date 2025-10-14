Stockholms stad socialjour söker timvikarier
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Stockholms stad socialjour är tillgänglig dygnet runt för boende och besökare i staden.
Socialjouren tar emot besökare på plats, gör hembesök, träffar klienter på sjukhus, medverkar vid förhör och arbetar rådgivande vid telefonsamtal och chatt. Socialjouren arbetar med ansökningar och anmälningar avseende underåriga och vuxna enligt SoL, LVU och LVM. Socialjouren är ansvariga för handläggning av ansökningar om logi enligt SoL och tak över huvudet garantin (TÖG) på nätter och helger. Utöver detta har Socialjouren krisberedskap för staden under jourtid samt tät samverkan med Polisen utifrån nuvarande samhällssituation i arbetet mot gängkriminalitet. Stockholms stad socialjour arbetar även enligt Islands modellen vilket innebär en tät samverkan med Polisen i ärenden där det förekommer våld i familjer.
Socialjouren tillhör Område Social beredskap som består av fem enheter där socialjouren är en av enheterna, därutöver finns uppsök och rådgivning, människohandel och prostitution, Ungdomsjouren samt en enhet för Förstärkningsteamen och särskilda uppdrag.
Vi söker nu timvikarier som framförallt kan arbeta kvällar, nätter och helger.
Socialjouren har 30 tillsvidareanställda medarbetare varav sex stycken är gruppledare och därutöver ca.30 timvikarier. Hos oss är stämningen bra och det finns en fin gemenskap där exempelvis sociala aktiviteter efter arbetstid anordnas.
Din roll
I rollen som socialsekreterare på socialjouren kommer du arbeta med både vuxen samt barn- och ungdomsärenden. I arbetet som socialsekreterare ingår samtal med klienter, inhämtande av information, aktualisera, göra bedömningar och fatta beslut. Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och vi har många upparbetade rutiner och mallar som stöd på vår samarbetsyta.
Arbetet innebär tät samverkan med stadsdelarna i staden och enheten för hemlösa samt med regionen och Polisen i bland annat Islands modellen och i ROC- Regionalt operativt center, en väg in kring gängkriminalitet.
I rollen som socialsekreterare är det viktigt att ha ett inkluderande förhållningssätt och ett fokus på att vilja samarbeta både internt och externt. Hos oss är arbetet varierat och innehållsrikt med fokus att anpassa uppgifterna till dem vi möter. Du kommer att arbeta självständigt men även med mycket stöd av kollegor och gruppledare. Som timvikarie på socialjouren får du fyra introduktionspass där du går bredvid en ordinarie socialsekreterare.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som vill arbeta extra som timvikarie hos oss som både kan arbeta självständigt och i team med dina kollegor på Socialjouren. Du är strukturerad och kan planera och organisera ditt arbete väl. Du är även van att kommunicera i olika situationer både muntligt och skriftligt. Vi ser även att du är engagerad samt har god förmåga att etablera kontakt med människor i utsatthet.
Arbetet innebär oftast att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation och det är därför väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Du har en positiv grundinställning till ditt uppdrag och bidrar till en god arbetsmiljö.
Vi söker dig som har;
• Socionomexamen
• Minst två års erfarenhet med myndighetsutövning inom Socialtjänsten med inriktning barn och ungdom i närtid.
• B-körkort
• Meriterande om du även har erfarenhet av myndighetsutövning inom vuxen.
• Du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik som innebär; brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter.
• Utöver ovanstående är det meriterande om du har arbetat i Stockholms stad och kan stadens dokumentationssystem.
Övrigt;
I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för uppdraget. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5868". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad socialjour Kontakt
Millicent Reyes, gruppledare 08-50840020 Jobbnummer
9556236