Stockholms bästa Köttmästare
2025-08-24
Vi söker nu Stockholms bästa köttmästare med hög kompetens till vår matbutik i innerstaden.Du har lång erfarenhet i branschen med både manuella diskar och avdelningarna på butiksgolvet.Arbetsuppgifterna är ansvar för ekonomi inköp, planering av sortiment och att du även kan styckning/paketering och brinner för säljet och att leverera våra kunder det bästa.
Vi erbjuder en större exklusiv butik med saluhallskänsla med ett stort sortiment att erbjuda våra kunder.Vi erbjuder också trevliga glada arbetskamrater som trivs här på jobbet och väntar på dig.Vi erbjuder även bra lön och arbetstider till rätt person som passar in i vårt gäng.
Du är välkommen med din cv till oss om du har den kompetens vi söker så berättar vi mer om tjänsten vid eventuell intervju
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
