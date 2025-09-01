Stjärna i matsalen

Sthlm Tapas Vasastan AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-09-01


Du bör ha minst fem års erfarenhet av restaurangbranschen och måste vara "coachable".
Har fyllt minst 25 år och pratar svenska och är lika vinintresserad som oss.
Brinner för service och vill ge dina gäster en upplevelse.
Gillar att jobba i team och är samtidigt lite tävlingsinriktad.
Är glad och har hög energi.
Du kanske jobbar idag på en restaurang som inte värdesätter service som du, och du kan inte vara dig själv fullt ut. Du kan passa perfekt hos oss om vi har samma värderingar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: peter@sthlmtapas.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sthlm Tapas Vasastan AB (org.nr 556925-8378)
Torsgatan 55 (visa karta)
113 37  STOCKHOLM

Kontakt
Peter Zander
peter@sthlmtapas.se
0708876734

Jobbnummer
9485214

