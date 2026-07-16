Stirlingtekniker
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Lund Visa alla elektronikjobb i Lund
2026-07-16
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som tekniker inom Stirlingavdelningen kommer du bl.a. att arbeta med provning, montage, service och driftsättning av Stirlingmotorer och kringliggande system till ubåtar. Systemen kan vara allt från kylvatten, hetvatten och gassystem till motorkomponenter, el och automationssystem.
Du blir en del av ett teknikerteam som är erfarna, lösningsorienterade och drivna. Rollen är bred och varierande, där du ges stor frihet att organisera och strukturera ditt arbete själv utifrån gemensamma planer.
Arbetet innebär mycket interna och externa kontakter, vilket kräver att du är social och utåtriktad. Tillsammans med kund kommer du att delta i verifieringar både i land, vid kaj och till sjöss (under vatten), samt även hålla i utbildningar och genomföra viktiga serviceuppdrag.
Regelbundna resor, oftast planerade men i förekommande fall akuta, ingår i tjänsten - främst inrikes. Placeringsort är i Lund där vi sitter i nya fina lokaler.
Det finns goda möjligheter att vidareutvecklas både internt på sektionen och inom Saab i stort. Publiceringsdatum2026-07-16Profil
Vi värderar rätt person/personlighet och inställning högt. Du skall vara tekniskt intresserad och ha teknisk erfarenhet via jobb och/eller privat. Vara kvalitetsmedveten och ha ett starkt driv att vilja lära dig nytt och leverera på utsatt tid. Kvalifikationer
B-körkort
Gymnasialutbildning, YH-utbildning och/eller högskoleutbildning (exempelvis inom fartygsteknik)
Vidare ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av att jobba med PLC-system
Erfarenhet från småskalig tillverkningsindustri
Erfarenhet av verkstadsarbete som maskinbearbetning, svets, hård- och mjuklödning
Erfarenhet av el och mek installationer
Erfarenhet från marinen
Befattningen kan kräva andningsskydd vilket med nya arbetsmiljökrav kräver att man måste vara slätrakad när andningsskydd används.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi kommer påbörja vårt urvalsarbete först efter semesterperioden. Vi tackar för ditt tålamod!
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Skyddsgatan 5-7 (visa karta
)
224 84 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
10004255