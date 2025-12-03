Stipendiehandläggare
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling.
Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Det Gemensamma verksamhetsstödets (VS) uppgift är att stötta universitetets kärnverksamhet - utbildning och forskning - genom kvalificerat stöd i olika administrativa processer. Vi är även policyskapande och samordnande samt ansvarar för kvalitetskontroller, uppföljningar och utvärderingar som utvecklar verksamheten.Publiceringsdatum2025-12-03Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som stipendiehandläggare är av administrativ karaktär och innebär ett självständigt och ansvarsfullt arbete. Arbetsuppgifterna inkluderar:
- Publicering av stipendieutlysningar via webben
- Handläggning av inkomna stipendieansökningar
- Kontakter med stipendiekommittéer och handläggning av beslut
- Hantering av förfrågningar via telefon och e-post
- Löpande kontakt med studenter, forskare och anställda på KTH
Arbetet kräver hög grad av noggrannhet, struktur och service, samt förmåga att hantera flera parallella uppgifter i en komplex organisation.
Om avdelningen/gruppen
Tjänsten är placerad på Development Office vid avdelningen för Forskningsstöd (Research Support Office). Development Office ansvarar för KTH:s stiftelse- och fundraisingverksamhet. Inom stiftelseteamet hanteras stipendier från både KTH-anknutna och externa stiftelser.
Du kommer att ingå i ett litet och kompetent team där några arbetar med stipendiehantering och andra med fundraising. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med stor möjlighet att bidra till och utveckla vår verksamhet.KvalifikationerKvalifikationer
- Fullbordad gymnasieutbildning
- Minst 3 års aktuell arbetslivserfarenhet av handläggning som bedöms relevant av arbetsgivaren
- Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet.
- Gedigen datorvana med mycket goda kunskaper i Office-paketet, särskilt Excel
- Stark administrativ förmåga samt vana att arbeta i administrativa stödsystem
- Förmåga att hantera flera uppgifter parallellt på ett strukturerat och kvalitativt sätt Dina personliga egenskaper
- Självgående - du arbetar proaktivt och tar egna initiativ
- Strukturerad - du planerar och organiserar arbetet effektivt
- Serviceinriktad - du har ett gott bemötande och tycker om att hjälpa andra
- Samarbetsorienterad - du är en lagspelare som trivs i samarbete
- Ansvarstagande - du är pålitlig och noggrann i ditt arbete
Meriterande
- Akademisk vidareutbildning
- Erfarenhet av arbete inom högskolesektorn som bedöms relevant av arbetsgivaren
- Erfarenhet av stipendiehandläggning som arbetsgivaren bedömer som relevant
- Erfarenhet av att ha arbetat i stödsystem för stipendiehantering som bedöms relevanta av arbetsgivaren
- Ekonomisk kompetens och förståelse för regelverk kopplade till stipendier och stiftelser
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska innehålla:
- CV
- Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av tjänsten och beskrivning av tidigare erfarenheter samt relevant kompetens.
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
