Stf plutonchef till specialistofficersutbildningen
Försvarsmakten / Militärjobb / Motala Visa alla militärjobb i Motala
2026-06-30
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Om Markstridsskolan
Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela Försvarsmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning, eldhandvapen och understödsvapen. Inom ramen för detta utbildar Markstridsskolan Försvarsmaktens blivande chefer med hjälp av avancerade utbildningsanläggningar och med en gedigen kunskap.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Att tjänstgöra vid Specialistofficersutbildningen innefattar både utbildning och träning av blivande specialistofficerare med inriktning infanteri, kavalleri och pansar. Utbildningen genomförs på individ, grupp, pluton och kompaninivå. Dina arbetsuppgifter kommer bestå i att utbilda och handleda kadetter i bland annat trupputbildning, truppföring och stridsskjutning. Du utbildar även kadetter i taktik, teknik och ledarskap. Du kommer också att ansvara för olika utbildningsprojekt.
Vi ser en tjänstgöring vid MSS som en naturlig och självklar tid i alla arméofficerares militära karriär. Vi känner oss säkra på att en tjänstgöring vid MSS kommer att ge dig värdefull kunskap om det senaste och kommande inom Armén och Försvarsmakten. Specialistofficersutbildningen bedriver sin verksamhet i Kvarn.Kvalifikationer
Specialistofficer SO7
Officer OF1
God vana som instruktör på kompani och plutonsnivå
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Körkort klass B
Meriterande
Tjänstgjort på plutons-eller kompaninivå i stridsvagnsförband, pansarskytteförband, motoriserat skytteförband, jägarförband eller spaningsförband.
FUSA-utbildning
Genomfört UL (utvecklande ledarskap)
Erfarenhet som plutonchef eller stf plutonchefDina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper bör kännetecknas av ett gott ledarskap med en god utvecklad pedagogisk förmåga. Du är utåtriktad och arbetsvillig samt flexibel och kan snabbt sätta dig in i nya förutsättningar. För att du skall kunna vara delaktig i handledning av kadetter skall du stimuleras av att utveckla blivande kollegor, praktiskt men även teoretiskt. Du drivs av att vilja påverka på riktigt, sätta din prägel och att göra skillnad genom att dela dina samlade erfarenheter och kunskaper. Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningen
Tjänstföringsform: Tillsvidareanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Arbetsort: Kvarn, Motala
Tjänsteresor: Förekommer nationellt
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-10. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev där du förklarar varför just du är lämplig för tjänsten.
Upplysning om tjänsten kan lämnas av
Mj Linus Laikmets, 0709-92 06 61
Information om rekryteringsprocessen
HR- Emme Eklund, 070-329 35 57
Fackliga representanter
OFR/O Freddy Wozny, 0500-465 000
Försvarsförbundet Britt Dahlman 0500-465 000
SEKO Crister Florin 0500-465 000
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar.
I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass.
Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
591 06 BORENSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9985066