Specialistläkare Till Laro Bli En Del Av Vårt Team I Lund/landskrona
PaMeLaro AB / Läkarjobb / Lund Visa alla läkarjobb i Lund
2026-07-31
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Specialistläkare i psykiatri och/eller beroendemedicin till LARO-mottagning i Landskrona och/eller Lund
Vill du arbeta i ett erfaret team där samarbete, medicinsk kvalitet och långsiktiga patientrelationer står i centrum?
Vi söker nu en specialistläkare i psykiatri och/eller beroendemedicin med god kunskap om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) till vår verksamhet i Landskrona och/eller Lund.
Hos oss arbetar du i en verksamhet där den medicinska kvaliteten utvecklas genom nära samarbete mellan läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer och övriga professioner. Vi har korta beslutsvägar, en kliniskt närvarande ledning och ett öppet arbetsklimat där dialog, kunskapsutbyte och gemensamma bedömningar är en naturlig del av vardagen.
Från och med den 1 maj 2026 bedrivs verksamheten inom ramen för ett nytt avtal enligt LOU på uppdrag av Region Skåne. Verksamheten är däremot väletablerad. Våra medarbetare har lång erfarenhet av LARO och har arbetat tillsammans under många år. Det innebär tydliga arbetssätt, hög kompetens och ett tryggt arbetsklimat.
Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) kombinerar farmakologisk behandling med psykologiska och psykosociala insatser och bedrivs enligt Socialstyrelsens föreskrifter och nationella kunskapsstöd.
Vi erbjuder en evidensbaserad, strukturerad och respektfull behandling där patientens hälsa, livskvalitet och långsiktiga rehabilitering står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Som specialistläkare har du en central roll i patientens behandling och i den medicinska utvecklingen av verksamheten. Du möter patienter över tid och får möjlighet att bygga professionella relationer där kontinuitet, tillit och personcentrerad vård är viktiga delar av behandlingen.
Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner. Vi värdesätter den dagliga dialogen i teamet och tror att de bästa medicinska besluten fattas tillsammans. Hos oss finns ett öppet klimat där erfarenheter delas och där alla professioner bidrar med sin kompetens.Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar bland annat:
medicinsk bedömning, diagnostik och behandling
uppföljning av läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende
vårdplanering och behandlingsuppföljning
medicinska konsultationer inom teamet
samverkan med andra vårdgivare, myndigheter och andra samhällsaktörer
aktiv medverkan i teamets gemensamma vårdplanering och utvecklingsarbete
Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är specialistläkare i psykiatri och/eller beroendemedicin med god kunskap om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO). Du är trygg i dina medicinska bedömningar och uppskattar att arbeta långsiktigt med patienter där kontinuitet, tillit och personcentrerad vård är en viktig del av behandlingen.
Vi tror att du:
trivs i ett multiprofessionellt team där dialog och samarbete är en självklar del av vardagen
kommunicerar tydligt och bidrar till ett öppet och respektfullt arbetsklimat
vill vara delaktig i verksamhetens fortsatta utveckling
har ett stort engagemang för evidensbaserad och personcentrerad vård
arbetar strukturerat och med hög medicinsk kvalitet.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en verksamhet där kvalitet, respekt och samarbete genomsyrar det dagliga arbetet.
Du arbetar tillsammans med erfarna kollegor och en kliniskt närvarande ledning. Vi erbjuder korta beslutsvägar, möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och ett öppet klimat där idéer och förbättringsarbete välkomnas.
För dig som har intresse för medicinskt ledarskap finns goda möjligheter att, utifrån erfarenhet och verksamhetens behov, utvecklas vidare i ett uppdrag som medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA). Vi ser gärna att du vill vara med och påverka både den medicinska kvaliteten och verksamhetens fortsatta utveckling.
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön efter dialog utifrån kompetens, erfarenhet och uppdrag.
Övrig information
Tjänstgöringsgrad och tillträde enligt överenskommelse.
Placering sker i Landskrona och/eller Lund beroende på verksamhetens behov och överenskommelse.
Vi tillämpar sex månaders provanställning. Utdrag ur belastningsregistret ingår som en del av rekryteringsprocessen. För medarbetare inom legitimationsyrken genomför vi legitimationskontroll samt kontroll av eventuella tillsynsärenden hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: mn@larokarnan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan specialistläkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PaMeLaro AB
(org.nr 559240-5467)
222 23 LUND Arbetsplats
Vuxenpsykiatrimottagning Laro Kärnan Kontakt
Verksamhetschef
Mette Niltorp mn@larokarnan.se Jobbnummer
10017567