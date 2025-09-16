Stf GL rond & ryck Värmdö
2025-09-16
Stf GL Rond & Ryck - Värmdö
Tempest söker dig med väktarutbildning som vill arbeta natt- och kvällstid!
Vi söker en ställföreträdande gruppledare till vår rond- och ryckverksamhet på Värmdö. I rollen får du ett ansvarsfullt och varierande arbete där din förmåga att kombinera säkerhetstänk med service är avgörande.
Vi söker dig som:
Har giltig väktarutbildning (VU1 och VU2).
Har B-körkort.
Är ostraffad, drogfri och har stabil ekonomi.
Har dokumenterad erfarenhet inom bevakningsbranschen.
Är godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag.
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Engagerad, noggrann och ansvarstagande.
Hjälpsam, prestigelös och en lagspelare.
Serviceinriktad med hög social kompetens.
Stresstålig och flexibel med förmåga att snabbt prioritera om.
Lösningsorienterad och nyfiken på att möta utmaningar.
Strukturerad och skicklig på att föra rapporter.
Flytande i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Hos Tempest blir du en del av ett professionellt team där vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och matchning mellan rätt uppdrag och rätt medarbetare. Du får arbeta i en organisation som värderar nära kundrelationer, trygghet och service.
AnställningsformStällföreträdande gruppledare, natt- och kvällstid.
TillträdeSnarast möjligt eller enligt överenskommelse. Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tempest Security Sverige AB
Rekryteringsansvarig
Joakim Orning joakim.orning@tempest.se Jobbnummer
9511098