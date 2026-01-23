Stf Försäljningschef/Driftledare
2026-01-23
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Vi söker en Stf Försäljningschef/Driftledare som är en viktig nyckelroll i Öppna Färskvaror där du tillsammans med försäljningschefen ska leda teamet och arbetet i delikatessen, köket, kallskänk och i bageri.
Tillsammans med försäljningschefen coachar och utvecklar du säljledarna och medarbetarna för avdelningarna mot tydliga mål och jobbar utifrån vår värdegrund.
Du har koll på viktiga nyckeltal och hur vi ska jobba efter svensk dagvaruhandel branschriktlinjer.
Vi söker dig som älskar mat och brinner för att utveckla vår butik och erbjudande. Du är en trygg och karismatisk lagspelare och får med dig personalen i arbetet och drivs av ett coachande ledarskap. Du har en god förmåga att effektivt driva ditt arbete och dina projekt framåt med syfte att ska en hög kundservice med fokus på matinspiration.
Struktur och planering av dina dagar är viktigt och du har ett sinne för ordning och reda.
Utöver detta har du ett stort intresse för försäljning och god erfarenhet av att skapa recept, ekonomisk uppföljning kopplat till verksamheten och daglig styrning.
Vi ser att du har en bred erfarenhet från flera olika arbetsplatser och har koll på hur vi säljer säker mat som du gärna förmedlar till dina medarbetare och till våra kunder. Du har en stor förmåga att prioritera och sätta in åtgärder för att nå uppsatta budgetmål.
Detta är en tjänst på 100% . Arbete på kvällar och helger förekommer.
Kravprofil
Minst 5 års arbete inom producerande avdelningar, gärna inom ICA eller inom dagligvaruhandeln
Erfarenhet som ledare inom producerande verksamheter gärna inom kök eller bageri och konditori
Väl insatt i Min Butik, ipool, tiltid och andra system vi jobbar med
Bred kunskap inom livsmedelshygien & mat säkerhet
Dokumenterad ledarskap
Tillträde enligt överenskommelse men senast 1/3 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: martin.hansson@kvantum.ica.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matmetropolen i Jämtland AB
(org.nr 556862-0271)
Hagvägen 13
)
831 48 ÖSTERSUND Arbetsplats
ICA Kvantum Östersund Jobbnummer
9700227