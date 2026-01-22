Stationstekniker inom högspänning
2026-01-22
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Stationstekniker som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Som Stationstekniker hos oss levererar du professionella stationsunderhållstjänster i våra kunders elanläggningar som omfattar spänningsintervallet 0,4-400 kV. Arbetet inom stationsunderhåll har ett stort tekniskt innehåll där du främst kommer arbeta med:
Reparationer/och installation av ställverksutrustning
Apparatunderhåll
Felsökning, ronderingar samt kopplingar på ställverksapparater
Om- och nybyggnation av anläggningar förekommer och sker på uppdrag av en serviceledare
Du kommer att arbeta i en varierad roll och ingå i ett team med god stämning där medarbetare med olika erfarenheter och åldrar bidrar till en lärande miljö.
Resor minst tre dagar i veckan ingår som en naturlig del i denna tjänst och Beredskap kan bli aktuellt i framtiden. När man utför sitt arbete hos oss har man alltid säkerhet, miljö och ekonomi i åtanke.
Kravspecifikation
Din bakgrund / Kravspecifikation
Du är en ansvarstagande person med ett stort engagemang för dina uppdrag. Det är viktigt att du har lätt för att ta initiativ och samarbeta med kollegor och kunder. Du har ett tekniskt intresse och motiveras av att arbeta affärsmässigt i en verksamhet där du får ta ett stort ansvar för kvalité och framdrift.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
I grunden har du en genomförd gymnasieutbildning inom el/elkraft eller liknande eftergymnasial utbildning
Några års tidigare arbetslivserfarenhet inom samma område
Du har en god datorvana
B-körkort är krav då mycket resande sker i tjänsten (BE-körkort är meriterande)
Flytande svenska i tal och skrift krävs för den här tjänsten
Vi söker främst dig som är erfaren och har jobbat några år med liknande arbetsuppgifter och vill utvecklas vidare inom elbranschen, men tveka inte att ansöka även om du är nyexaminerad inom området och har ett intresse och vilja att lära dig stationsunderhåll.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Luleå eller Kalix. Vänligen ange önskad placeringsort i ansökan.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Peter Sandman, 070-265 27 76. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Terese Johansson, 073-097 79 22.
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Johan Larsson (SEKO) och Christel Karlsson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 11 februari 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
