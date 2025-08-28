Stationschef, Ks Oxelösund
Kustbevakningen / Chefsjobb / Oxelösund Visa alla chefsjobb i Oxelösund
2025-08-28
, Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Söderköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kustbevakningen i Oxelösund
, Nyköping
, Södertälje
, Stockholm
, Västervik
eller i hela Sverige
Kustbevakningen är en civil statlig beredskapsmyndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Med vår maritima förmåga är Kustbevakningen också en viktig myndighet i Sveriges totalförsvar. En viktig del i sjöövervakningsuppdraget är att tillse säkerhet i Sveriges maritima zoner. Detta sker bland annat genom brottsbekämpning, övervakning och ordningshållande verksamhet. Kustbevakningens räddningstjänstuppdrag innefattar ett brett spektrum av olika räddningsinsatser. Bland annat miljöräddningsinsatser vid olyckor eller utsläpp och räddningsinsatser vid haverier eller nödsituationer.
Kustbevakningen är ett maritimt nav som ska tillse en civil sjölägesbild för Sverige samt att andra myndigheter får tillgång till den maritima förmåga de behöver för sitt uppdrag. En viktig del i Kustbevakningens uppdrag är att stödja andra delar av samhället utifrån den expertkunskap som myndigheten förfogar över.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens - helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.Publiceringsdatum2025-08-28Beskrivning
Kustbevakningen söker en stationschef till kuststationen i Oxelösund.
Ks Oxelösund är belägen ute på Femöre i fiskehamnen och stationens huvudsakliga geografiska verksamhetsområde sträcker sig från Nynäshamn i norr till Västervik i söder samt Gotska sjön.
Vid stationen arbetar, förutom stationschefen, ett antal besättningar vilka bemannar stationens olika båtar och fartyg och verkar till sjöss inom Kustbevakningens alla olika verksamhetsområden.
Ks Oxelösund ingår i Kuststationsenheten Mitt som omfattar ytterligare sex stationer och stationschefer och leds av en enhetschef placerad i Stockholm. Dina arbetsuppgifter
Stationschefen har ett helhetsansvar för stationens verksamhet. Du förväntas planera, leda och utveckla stationens operativa verksamhet utifrån en helhetssyn samt svara för att fartyg och materiel ständigt är operativt användbara. Du ska verka för samordning och ett effektivt samarbete med övriga enheter, stationer och ledning. I arbetsuppgifterna ingår också att företräda Kustbevakningen i olika sammanhang samt att samverka med andra myndigheter och organisationer.
I befattningen som stationschef ingår både arbetslednings-, arbetsmiljö- och personalansvar. Personal- och arbetsmiljöansvaret omfattar bland annat medarbetar- och lönesamtal, jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, svåra och personalstödjande samtal samt kompetens- och personalförsörjning. Som arbetsgivarrepresentant ska du verka för och agera efter Kustbevakningens värdegrund och ledningsfilosofi och du ingår i Kuststationsenheten Mitts ledningsgrupp.
Stationschefen har också mål- och resultatansvar för verksamheten och ett ekonomiskt ansvar inom ramen för tilldelade uppgifter och resurser. Häri ingår ett ansvar för den interna styrningen och kontrollen inom ansvars- och verksamhetsområdet.
Tjänsteresor kommer att ingå i arbetet.Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning med en inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du ska ha stort intresse för personal, ekonomi- och budgetfrågor. Du är mål- och resultatinriktad, har god analytisk och administrativ förmåga. Du är kommunikativ, flexibel och driven.
Vi förutsätter att du har god datorvana tillsammans med god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att leda och utveckla både personalen och verksamheten. Du har god förmåga att stimulera medarbetare till goda insatser, att delegera arbetsuppgifter och att fatta beslut.
Andra egenskaper som är nödvändiga för befattningen är mycket god förmåga att organisera och strukturera. Du behöver ha en hög grad av integritet samt vara noggrann och engagerad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande är om du har genomgått Kustbevakningens grundutbildning och/eller har erfarenhet av Kustbevakningens operativa verksamhet och dess uppdrag.
Det är också meriterande med erfarenhet av chefsarbete med budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.
I rekryteringsprocessen kan tester komma att ingå.Anställningsvillkor
Anställningen är tillsvidare med önskat tillträde 2025-12-01 eller enligt överenskommelse.
För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.Övrig information
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/255". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kustbevakningen
(org.nr 202100-3997) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jonas Lagerström 0731-510088 Jobbnummer
9481361