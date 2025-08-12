Stationära ordningsvakter på heltid
Är du ordningsvakt men gillar att arbeta på ett stationärt objekt? Nu söker den stationära avdelningen i Region Öst dig som vill arbeta på ett av våra ordningsobjekt i norra Stockholm!
Om Avarn Security
Avarn Security är ett företag med viktigt samhällsengagemang. Vi bidrar dygnet runt, året runt till ett tryggare samhälle.
Vi lever våra värdeord Ansvar - Omtanke - Samarbete.
De ligger till grund för vårt arbete och hjälper oss att nå vår vision, "säkerhet och ansvarstagande i världsklass". Vill du bidra till ett tryggare samhälle i de områden vi verkar? Bli vår nya kollega och gör skillnad!Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Avdelningen stationär söker nu dig som är ordningsvakt som tillsammans med en kollega ska arbeta med att bidra till en ökad trygghet på ett hotell åt en svensk myndighet. Hotellet drivs som ett boende för dess gäster och är beläget i Arlandastaden, norr om Stockholm. Du kommer att representera Avarn gentemot en statlig myndighet vilket kräver att du kan och vill ta ansvar för din och andras trivsel. Hotellet har egen personal på plats som du vid behov kommer stötta kopplat till ordning och säkerhet. Som ordningsvakt i denna tjänst har du ett ansvar för att boende, besökare samt övrig personal på plats känner sig trygga och du förväntas agera utifrån ett lågaffektivt bemötande. Tjänsten innebär till stor del att du arbetar stationärt, men viss rondering ingår i dina dagliga arbetsuppgifter. Du utgör en viktig del i kundens verksamhet och förväntas leverera service och support i högsta klass. Vi lägger stor vikt i att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift och kan du ett tredje språk, utöver engelska, är det meriterande.
Detta är en heltidstjänst, dagtid med arbetstider 07-19, start omgående.Kvalifikationer
Vi söker dig som har giltigt ordningsvaktsförordnande och god svenska och engelska i tal och skrift. Vi söker dig som vill jobba med ett trygghetsskapande arbete och har en naturlig fallenhet för att kombinera service med ett utpräglat säkerhetstänk. Du är noggrann och tålmodig i ditt arbetssätt då det förekommer mycket arbete med människor i tjänsten. Vidare så är du kommunikativ, inkännande, tydlig och har en förmåga att vara flexibel och anpassa ditt sätt att lösa uppkomna situationer på bästa sätt. Vi söker personer med en inre trygghet, naturlig drivkraft och viljan att bidra med en förstklassig service. Du är framåtlutad som person med ett bra kroppsspråk och förstår vikten av att bemöta kunder professionellt, med ögonkontakt och ett leende.
Utöver det behöver du vara ostraffad*, drogfri, ha ordnad ekonomi, god hälsa och fysik samt gymnasiekompetens eller motsvarande utbildning likställt med den för att bli anställd på Avarn Security.
Det är meriterande om du innehar en väktargrundutbildning och/eller andra utbildningar som kan ses som relevanta för tjänsten.
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas.
Information om ansökan
Välkommen att söka tjänsten via vårt system (ej via mejl) där du bifogar ditt CV och besvarar ett antal urvalsfrågor. Sista ansökningsdag 2025-08-31. Urvalstester kan förekomma som ett steg i rekryteringsprocessen i vilket fall du får mer information via e-post.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal. Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Ersättning
