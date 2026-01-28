Starta din karriär under 2026 - Fast lön + bonus
Key Omnichannel AB / Säljarjobb / Sigtuna Visa alla säljarjobb i Sigtuna
2026-01-28
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
Key Solutions är ett av Sveriges ledande tillväxtpartner - med omkring 200 medarbetare och några av världens mest välkända varumärken som kunder, däribland Google, Telia och Netflix.
Nu växer vi - och söker fler talanger som vill ta nästa steg i karriären!
Oavsett om du vill kickstarta din karriär eller redan har erfarenhet inom försäljning, så får du hos oss rätt verktyg, fast lön och en tydlig väg framåt. Vi tror på utveckling, på att utmana sig själv - och på att ha riktigt kul tillsammans på vägen.
Hur funkar arbetet?
Som innesäljare arbetar du med både nya och befintliga kunder där telefonen blir ditt främsta verktyg för att skapa kontakt, bygga relationer och leverera resultat. Du arbetar tillsammans med ett team som stöttar dig hela vägen och självklart firar dina framgångar.
Vad erbjuder vi ?
Fast månadslön + marknadens bästa bonusar
Goda chanser att klättra och göra karriär inom företaget
Konferensresor till t.ex. Barcelona, Miami och Sydafrika
Prisbelönt sälj- och ledarskapsutbildning i KeyX
Tjänstebil och andra förmåner
Vilka är Key Solutions?
• Årets #1 Partner enligt Telia, Eon och Global Connect
• Ett team på +200 medarbetare från ~35 nationaliteter, fördelade på fem kontor i Norden
• En prisbelönt arbetsplats som 13 år i rad blivit utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser enligt Great Place to Work®)
Vi söker dig som vill ha mer än bara ett jobb...
• du vill ha en vardag där utveckling, glädje och gemenskap står i centrum. Som säljare hos oss blir du rösten utåt mot våra kunder, och är med och bygger både din egen karriär och framtidens Key Solutions.
Har du ingen tidigare erfarenhet? Ingen fara!
Vi har några av Sveriges absolut bästa säljare och coacher till förfogande, samt erbjuder säljutbildning i vår KeyX-plattform, har vi inget krav på tidigare säljerfarenhet. Vi tar ansvaret för att ge dig de bästa verktygen för att lyckas inom din karriär.
Är du redo att ta nästa steg i karriären?
Ansök nedan eller gör testet på 1 minut via vår hemsida för att se ifall just du skulle platsa i vårt team: https://www.keysolutions.se/jobb/ansok
Besök gärna våra sociala medier för att få en känsla av vår kultur: https://linktr.ee/keysolutionsse
Välkommen till Key Solutions - A Place To Grow. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7130513-1811875". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Key Omnichannel AB
(org.nr 559042-1987), https://career.keysolutions.se
Elektrogatan 10 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Key Solutions Kontakt
Oskar Lindén 08-531 826 29 Jobbnummer
9709371