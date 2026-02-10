Starta din karriär som Systemkonstruktör - Talangprogram i Landskrona

Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö
2026-02-10


Vill du som nyutexaminerad ingenjör arbeta med innovation och bidra till framtidens energilösningar? Vi söker nu en engagerad Systemkonstruktör till vår kund i Landskrona. Genom vårt Talangprogram får du en strukturerad och utvecklande start på din karriär, där du kombinerar arbete i internationella projekt med riktad utbildning och personlig utveckling.

Här får du möjlighet att arbeta med avancerade kylsystem inom HVDC-projekt och bli en del av en tekniskt ledande verksamhet inom energiomställningen.

Talangprogrammet - en strukturerad start på din karriär
Tillsammans med vår kund erbjuder vi ett talangprogram som är utformat för att ge nyutexaminerade ingenjörer en stabil och utvecklande start i arbetslivet. Under ett år kombinerar du arbete i skarpa projekt med riktad utbildning och kompetensutveckling.

Programmet samlar deltagare från olika avdelningar och roller, vilket ger dig möjlighet att bygga ett brett nätverk och bli en del av en gemenskap med andra i samma karriärfas. Fokus ligger på både teknisk utveckling och förståelse för helheten i verksamheten.

Du får ta del av skräddarsydda utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte, digitala träffar och möjlighet att lära av seniora kollegor - allt för att skapa goda förutsättningar för en långsiktig utveckling.

Publiceringsdatum
Arbetsuppgifter
Som systemkonstruktör kommer du att ha en central roll i design av kylsystem för HVDC-projekt. HVDC-teknik används för att effektivt överföra elektricitet över långa avstånd med små förluster, vilket gör tekniken särskilt viktig inom förnybar energi och internationella elkraftsprojekt.

Du arbetar med systemens mekaniska uppbyggnad och är delaktig genom hela processen - från tidiga koncept till färdiga lösningar. Arbetet omfattar bland annat framtagning av flödesscheman, dimensionering, komponentval samt kravställning mot pumpar och motorer. Rollen innebär att säkerställa att systemen uppfyller både tekniska krav och kundspecifikationer.

I rollen ingår även att:
Utföra systemberäkningar, exempelvis volymberäkningar och tryckfallsberäkningar

Ta fram inköpslistor och definiera komponentval

Arbeta med kravspecifikationer och teknisk dokumentation

Stötta under offertstadiet och samverka med kunder samt interna avdelningar

Delta i utvecklingsprojekt och kontinuerligt förbättringsarbete inom kylsystem

Om den vi söker
Vi söker dig som är nyutexaminerad ingenjör och vill ta ditt första eller tidiga steg i karriären inom systemkonstruktion. Du är självgående, lösningsorienterad och tar ansvar för ditt arbete. Samarbete är en naturlig del av ditt arbetssätt och du trivs i en miljö där kunskap delas och utvecklas tillsammans.

Du visar engagemang, tar initiativ och har en vilja att utvecklas både tekniskt och professionellt över tid.

Skallkrav:
Utbildning: Ingenjör, minst YH-nivå

Inriktning: Maskin, Mekanik, Ekosystem, Energi eller VVS

Språk: Svenska och engelska i tal och skrift

Om företaget
Vår kund är ett globalt ledande företag inom energilösningar med ett starkt fokus på hållbarhet och teknisk utveckling. Företaget kännetecknas av låg personalomsättning och långsiktiga satsningar på kompetens. Den aktuella avdelningen arbetar med kylsystem och är baserad i Landskrona.

Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i internationella projekt, bidra till den globala energiomställningen och utvecklas i en miljö där innovation och teknik står i centrum. Här ges du både stöd och eget ansvar, med goda förutsättningar att växa både professionellt och personligt.

Mer information om kundföretaget ges vid intervjutillfälle.

Om Framtiden
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och har som mål att göra skillnad i människors liv. Vi hjälper rätt personer att hitta rätt jobb och rätt arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

Anställningsform: Du kommer initialt att vara anställd av Framtiden, med målet att övergå till en direktanställning hos vår kund.

Anställningsvillkor
Start: 1 september 2026
Arbetstider: 08.00-17.00
Placeringsort: Landskrona

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag.

Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Framtiden i Sverige AB (org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
261 00  LANDSKRONA

Arbetsplats
Framtiden AB

Kontakt
Joakim Borglin
joakim@framtiden.com

