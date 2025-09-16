Standardmall-SE
Prevas AB / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2025-09-16
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prevas AB i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Uppsala
, Västerås
eller i hela Sverige
På Prevas tror vi på att teknik kan förändra världen till det bättre.
Det är något som driver oss framåt och på vårt sätt jobbar vi varje dag på att utveckla smarta lösningar som ska göra livet bättre för människor och på sikt minska vårt klimatavtryck.
Tillsammans konstruerar vi elektronik i teknikens framkant och vi gör det i en blandning av konsulttjänster ute hos våra kunder och i helhetsåtaganden, från ax till limpa, i våra egna lokaler.
Vi har välutrustade elektronik- och mekaniklabb och ute i Orminge har vi en egen EMC-kammare där vi gör pre-compliance på produkterna vi tar fram.
Vi söker dig som brinner för elektronik och vill jobba med konstruktion på kortnivå gärna i hela kedjan: krav, konstruktion, schema, layout, prototypframtagning, compliance, indistrialisering, produktionssättning, ...
Vi är ett utvecklingshus med en stor andel inhouseåtaganden men även konsultuppdrag ute hos våra kunder.Publiceringsdatum2025-09-16Bakgrund
Exakt bakgrund är inte jätteviktig men "medelpersonen" hos oss har ett gediget intresse för elektronik och trivs med att utbyta kompetens och erfarenhet med likasinnade kollegor, eftersom vi har en stark kultur av kompetensutbyte och "teamwork".
Erfarenhetsnivå: Medior/Senior
Verktyg och Kompetenser: Vi jobbar med flera olika verktyg. Altium är vårt huvudverktyg för schema och layout
Språkkrav: Svenska och Engelska
Utbildningskrav: De flesta av våra anställda har läst elektronik på någon teknisk högskola, men många är också självlärda. Det viktiga är vad man kan och vad man har gjort inte exakt hur man skaffat sig sin erfarenhet. Det är också viktigt att man vill fortsätta att utvecklas tillsammans med sina nya kollegor och med våra kunder
Kultur
Hos oss blir du en del av en stark gemenskap. Självklart behöver man ett jobb för sin försörjning, men vi tycker också att det är viktigt att alla trivs på jobbet som den man är och att det ska vara roligt att gå dit.
Därför finns det också stora möjligheter att umgås vid sidan av, oberoende av om det gäller att bygga på olika hobbyprojekt i labbet, åka på skidresa, spela innebandy, brädspel eller något annat ...
Det bästa sättet att få en bild av oss är att komma och träffa oss på plats - vi bjuder gärna på en kopp kaffe, te eller något annat - så det är bara att slå en signal.
Rekryterande chef:Mats Bergmark
073-335 23 60 mats.bergmark@prevas.se
Rekryterande chef: Michael Johansson michael.johansson@prevas.se
Rekryterande chef: Stefan Norrwing stefan.norrwing@prevas.se
Välkommen till Prevas - där varje dag är en chans att skapa något fantastiskt tillsammans! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prevas AB
(org.nr 556252-1384), http://prevas.com Arbetsplats
Prevas Kontakt
Mats Bergmark mats.bergmark@prevas.se +46 73 335 23 60 Jobbnummer
9510245