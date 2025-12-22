Stämledare, Tuba
Jönköpings Sinfonietta, Kulturhuset Spira, Jönköping
Jönköpings Sinfonietta söker en Stämledare Tuba för en varierad repertoar med allt från symfonisk musik till scenproduktioner och kammarmusik. Med oss får du samarbeta med ledande dirigenter och solister i en kreativ miljö på Kulturhuset Spira.
Rollen som Stämledare Tuba
Jönköpings Sinfonietta söker en Stämledare Tuba. I tjänsten ingår även spel på Cimbasso. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med provår, 100 % heltid.
Din blivande arbetsplats
Jönköping Sinfonietta är en dynamisk ung orkester bestående av 31 musiker och en integrerad del av Kulturhuset Spira, ett levande scenkonsthus. Kulturhuset Spira erbjuder symfonisk musik, opera, musikal, teater, dansproduktioner, barn- och ungdomsproduktioner samt kammarmusik. Vi samarbetar med ledande nordiska och internationella dirigenter, solister, regissörer och koreografer.
Som Stämledare Tuba ingår du även i brasskvintetten John Bauer Brass. John Bauer Brass har gjort sig kända för sitt nytänkande och glädjefyllda sätt att jobba med musiken och möta publiken där publiken är. Varje år gör de uppskattade konserter i såväl kyrkor som konserthus för både barn och vuxna.
Sedan 2023 är Johannes Gustavsson chefsdirigent och konstnärlig ledare för Jönköpings Sinfonietta.
Vår hemmascen är Kulturhuset Spira vars konsertsal har en fantastisk akustik. Vi turnerar också regelbundet i regionen.

Sista ansökningsdag är den 1/3 2026. Du lämnar din ansökan via länken nedan.
Sista ansökningsdag är den 1/3 2026. Du lämnar din ansökan via länken nedan.
Provspelning kommer att ske den 8/4 2026.
Repertoar:
Runda 1. Vaughan Williams - Tubakonsert sats 1 (med kadens) och sats 2
Runda 2. Bordogni - 120 Melodious Etudes - no. 4 andante cantabile - Utan pianokomp.
Orkesterutdrag
Ensembleprov
Orkesterutdrag och verk för ensembleprov finns tillgängliga på hemsidan nedan.
Provspelningen innefattar spel på cimbasso. Orkesterutdrag och/eller ensemblespel.
Cimbasso stämd i F eller Ess kommer finnas på plats.
För frågor om provspelningen vänligen maila provspelning@smot.se
För frågor om tjänsten vänligen maila orkesterchef Magnus Lind, magnus.lind@smot.se
URL för ansökan och orkesterutdrag: https://kulturhusetspira.se/globalassets/pdf/orkesterutdrag/lediga-tjanster-orkesterutdrag/excerpts--tuba-2026.pdf
