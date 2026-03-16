Ställföreträdande Signalskyddschef till F 7
Försvarsmakten / Chefsjobb / Lidköping Visa alla chefsjobb i Lidköping
2026-03-16
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Lidköping
, Skara
, Grästorp
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Vid Skaraborgs flygflottilj F 7 erbjuder vi nu en utvecklande och ansvarstung civil befattning som ställföreträdande signalskyddschef. Rollen kombinerar struktur, ledning och säkerhetsarbete och passar dig som vill fördjupa dig inom informations- och signalskydd, oavsett om du kommer från Försvarsmakten eller har en civil bakgrund med rätt arbetssätt.
Om enheten
Cyberavdelningen (A6) stödjer förbandets chefer med strategiska råd och operativa ledningsförmågor inom informationssystem, sambandssystem, marktelemateriel, cyberförsvar och signalskyddstjänst. Vi arbetar över hela beredskapsskalan för att möta flygflottiljens behov, från teknisk drift och säkerhet till operativa lösningar på fältet. Balans mellan arbete och fritid är viktig för oss, med flexibla arbetstider och möjlighet till fysisk träning på arbetstid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som ställföreträdande signalskyddschef stödjer du signalskyddschefen i ansvaret för garnisonen- och flygflottiljens signalskyddstjänst. Du samordnar och följer upp verksamheten samt säkerställer att gällande lagar, föreskrifter och interna bestämmelser efterlevs.
En central del av rollen är att utbilda, följa upp och kontrollera signalskyddsverksamheten samt att revidera och vidmakthålla styrande dokument, instruktioner och rutiner.
Du kommer att vara en viktig del i införandet av ny utrustning och regelverk kopplat till vår anslutning till NATO och dess COMSEC-område, vilket kan innebära utlandsresor och internationella utbildningar och samverkansforum.
Du stödjer och vägleder signalskyddsansvariga på olika nivåer inom organisationen och fungerar som en sammanhållande funktion. Samverkan sker både internt inom F 7 och Försvarsmakten och med andra myndigheter och funktioner där signalskydd berörs.
Vid höjd beredskap, övningar och nationella samt internationella operationer säkerställer du i din krigsplacering att signalskyddstjänsten fungerar.
Kvalifikationer
• Genomförd gymnasieutbildning.
• Dokumenterad förmåga att arbeta strukturerat och metodiskt samt god administrativ förmåga och vana att arbeta enligt regelverk.
• Utbildning i pedagogik eller motsvarande erfarenhet som instruktör/utbildare.
• God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift.
• B-körkort.Dina personliga egenskaper
Rollen passar dig som trivs med ansvar, struktur och ordning, och som vill arbeta i en säkerhetskritisk miljö där kvalitet och noggrannhet bygger våra krigsförbands förmåga.
Vi söker dig som arbetar strukturerat, noggrant och säkerhetsmedvetet, men som även har förmåga att anpassa arbetssätt och tillämpning av regelverk när situationen kräver det, samt ge chefen välgrundade råd i dessa avvägningar.
Det kan vara från Försvarsmakten, annan statlig myndighet eller från civil verksamhet med mostvarande höga krav. Tidigare erfarenhet av signalskydd är högt meriterande men inte ett krav. Nödvändig utbildning och behörigheter erhålls inom ramen för tjänsten.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Varit civilt eller militärt anställd inom Försvarsmakten eller angränsade säkerhetsmyndigheter inom Totalförsvaret
• Tidigare arbete inom IT-säkerhet eller signalskyddstjänst
• Utbildad signalskyddschef och/eller signalskyddslärare
• Utbildning i NATO Crypto Administration/Crypto Custodian
• Teknisk grundförståelse och kunskap gällande IT och signalskydd
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning (CVAT), inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.
Upplysningar om befattningen lämnas av avdelningschef:
• Telefon: 010-827 71 74
• E-postadress: f7-sis-rekrytering@mil.se
Fackliga företrädare
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga söks via Försvarsmaktens växel - 010-82 510 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-12. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615)
För detta jobb krävs körkort.
9798465