Ställföreträdande säljledare - bageri/konditori
Urban Andersson Livsmedel AB / Bagarjobb / Skövde Visa alla bagarjobb i Skövde
2026-03-08
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Urban Andersson Livsmedel AB i Skövde
ICA Kvantum Skövde söker
Ställföreträdande Säljledare för bageriet
ICA Kvantum i Skövde är ett familjeföretag med ca 70 anställda. Vi arbetar oavbrutet för att vara Skövdes bästa matbutik, för dig som vill leva lite godare.
Nu är vi färdiga med vår ombyggnation i hel butik och är redo att ta nästa steg mot att vara Skaraborgs modernaste matbutik med fokus på mat och måltidslösningar.
Som ställföreträdande säljledare hos oss kommer du vara med och ansvara över ansvarsområdet bageri och mjukt bröd gällande produktion, ekonomi, drift, inköp, produktutveckling och inspiration tillsammans med din närmsta chef säljledare bageri.
Arbetsuppgifter:
Du skall vara delaktig i att den dagliga produktionen fungerar och att varje dag varje vecka inspirera kunden med sortiment, inspiration, nyheter och säsong ifrån bageriet.
En viktig del i arbetet är att jobba med rätt kommunikation, prisupplevelser samt att skapa en enhetlig struktur i avdelningen. Ditt ansvar ihop med närmsta chef innebär att planera, sätta och förankra rutiner, säljstyra, säljplanera, hålla säljtrycket i avdelningen och ständigt arbeta för att hålla avdelningen frontad, städad och inspirerande.
Varje vecka vara delaktig i beställningar och kampanjer och i befattningen ingår att jobba mot uppsatt budget tillsammans med säljledare.
I ditt arbete ingår även att kliva in som skarp säljledare för bageri och mjukt bröd när Säljledare inte är på plats.
Tjänsten innebär största delen produktion, kundservice samt till viss del administrativt arbete. Tjänsten innefattar vardagar och helg.
Vi söker dig som:
har ett brinnande intresse för mat, bröd och bakverk
älskar kundkontakten och kundservicen.
vill vara med att skapa och utveckla framtidens bageri
har mycket god analytisk förmåga och datakunskap.
har mycket goda ekonomiska kunskaper.
har mycket goda ledaregenskaper.
god fysik då tunga lyft förekommer dagligen.
Vi söker dig med initiativförmåga och har stark positiv energi. Du skall vara ett föredöme. Viktigt att se kundens behov och med glädje ge det bästa kundbemötandet. Du skall kunna hantera stressiga situationer och ha förmågan att se helheten i ditt arbete. Du skall vara utåtriktad, tycka om att leda en grupp men också kunna arbeta självständigt.
Du skall även vara strukturerad och ha bra ordningssinne, tycka om utveckling och vara engagerad, ha fokus på försäljning, drift och skapa god lönsamhet.
Kvalifikationer:
Erfarenhet från bageri/konditori/dagligvaruhandel
Goda kunskaper i butiksekonomi
Är strukturerad och har en god kvalitetsmedvetenhet.
Som ställföreträdande säljledare rapporterar du till säljledare för avdelningen.
Tjänsten är ca 95% av en heltidstjänst. Vi tillämpar tillsvidaranställning med inledande provanställning i 6 månader. Tillträde till tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse. Lön enligt överenskommelse.
Tycker du detta låter intressant och är beredd att satsa fullt ut tillsammans med oss.
Välkommen med din ansökan till oss, intervjuer kommer ske löpande.
Skicka in ansökan med CV, personligt brev senast 29/3-26 till personal.skovde@kvantum.ica.se
.
Märk din ansökan med "STF Säljledare Bageri"
ICA Kvantum Skövde har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: personal.skovde@kvantum.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STF säljledare - Bageri". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Urban Andersson Livsmedel AB
(org.nr 556480-7179)
Gamla Kungsvägen 54 (visa karta
)
541 32 SKÖVDE Arbetsplats
ICA Kvantum Jobbnummer
9783569