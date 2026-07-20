Fastighetskoordinator - Teknisk informationssamordnare
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning / Fastighetsskötarjobb / Varberg Visa alla fastighetsskötarjobb i Varberg
2026-07-20
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Tjänsten är placerad på kommunstyrelsens förvaltning. Här arbetar vi nära de politiska besluten och har en viktig roll i att leda, samordna, följa upp och utveckla kommunens verksamheter. Vår vardag präglas av samarbete och engagemang och vi bidrar till långsiktig samhällsplanering, hållbar tillväxt och god service till invånarna. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som fastighetskoordinator på Lokalförsörjningsavdelningen ansvarar du för att samordna, strukturera och kvalitetssäkra teknisk fastighetsinformation inom organisationen. Rollen säkerställer att teknisk dokumentation, fastighetsdata och informationsflöden mellan projekt, förvaltning och drift är korrekta, tillgängliga och spårbara.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Samordna och kvalitetssäkra teknisk dokumentation och ritningshantering.
• Säkerställa att relationshandlingar, driftinstruktioner och övrig teknisk dokumentation är aktuell och korrekt lagrad.
• Samordna informationsöverföring mellan projekt, förvaltning och drift.
• Administrera och utveckla rutiner, standarder och arbetssätt för informationshantering.
• Kvalitetssäkra information i fastighetssystem, digitala plattformar och fysiskt arkiv.
• Samordna överlämningar vid nyproduktion, ombyggnation och större underhållsprojekt.
• Stödja verksamheten i frågor kopplade till teknisk dokumentation och informationsstruktur.
• Samordna garantiärenden, myndighetsrelaterad dokumentation och försäkringsunderlag.Kvalifikationer
Vi tror att du är en strukturerad och kvalitetsmedveten person som trivs med att skapa ordning i komplexa informationsflöden. Du har förmågan att se och hantera kritiska detaljer samtidigt som du säkerställer att arbetet bedrivs enligt fastställda rutiner, krav och standarder. Genom ett gott samarbete med kollegor, projektorganisation och förvaltning bidrar du till effektiva arbetssätt och hög kvalitet i verksamhetens informationshantering. Du tar ansvar för dina uppgifter och arbetar målmedvetet för att nå resultat som skapar nytta för både verksamheten och organisationen som helhet.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning, bygg, teknik, informationshantering, administration eller motsvarande.
• Erfarenhet av administrativt och samordnande arbete inom fastighet, bygg eller teknisk verksamhet.
• Erfarenhet av dokumenthantering, informationsstruktur och digital informationshantering
• God systemvana och goda kunskaper i Microsoft 365.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av teknisk dokumentation och ritningshantering.
• Erfarenhet av process- eller kvalitetsarbete.
• Erfarenhet av AutoCAD, Bluebeam eller SharePoint.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och gör en helhetsbedömning av dina samlade kompetenser.
Rollen är nyinrättad och du kommer att ha stor möjlighet att aktivt utveckla rollen och arbetssätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-11-01 Tillträde enligt överenskommelse.
Rekryterande chef är inte tillgänglig för frågor under perioden 20/6 - 3/8.
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332673". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Enhetschef fast o drift
Andreas Johansson andreas.johansson6@varberg.se +46340697140 Jobbnummer
10006610