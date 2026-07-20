Handläggare Pantverksamhet, Gävle
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2026-07-20
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Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
I Sverige finns 3,4 miljoner registrerade fastigheter. Hos oss kan du bidra till att säkra ägandet av Sveriges fastigheter genom att informationen i fastighetsregistret är riktig. Du kan också bidra med service till våra kunder och lämna ut information på ett rättssäkert sätt. Ditt arbete lägger bland annat grunden till en fungerade kredit-och fastighetsmarknad.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Pant och Värdering är en stöd- och specialistfunktion inom Fastighetsinskrivningen som består av två team. Vi söker nu en kollega till vår pantverksamhet. Arbetet innefattar bland annat handläggning av ansökningar gällande förkomna skriftliga pantbrev, support i Pantsystem till kunder samt handläggning av ansökningar om bland annat konvertering av pantbrev. Arbetet innefattar även samordning av avtalshantering för fastighetsinskrivningens olika tjänster.
Verksamheten styrs i stor utsträckning av lagar och regler. Arbetet innefattar även ett självständigt ställningstagande och beslutsfattande. Arbetet utförs i team med gemensamma mål. I uppdraget ingår kundservice till allmänheten, kreditinstitut, mäklare och andra myndigheter. Kontakten med olika aktörer inom fastighetsmarknaden är en stor del av arbetet och sker via telefon och e-post.Kvalifikationer
Vi söker dig som har slutförd gymnasieutbildning, gärna påbyggd med någon ytterligare relevant utbildning, till exempel högskolekurser inom ekonomi eller juridik. Du har tidigare erfarenhet av pantbrevshantering exempelvis som mäklare eller bolånehandläggare. Vi ser också att du har erfarenhet av kundbemötande, det vill säga har jobbat frekvent med kundservice via telefon. För arbetsuppgifterna krävs mycket god förmåga att uttrycka sig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av handläggning och självständigt beslutsfattande i din yrkesroll.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra, du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt, är noggrann och väl medveten om mål och kvalitet. Du samarbetar genom att relatera till andra personer på ett lyhört och smidigt sätt och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändring. Du har även förmåga att väga samman komplex information och visar omdöme i ditt agerande och beslutsfattande i beslut som du ska ta självständigt och tillsammans med teamet utifrån givna ramar.
Tjänsten hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras i samband med anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och fokuserar på din kompetens för att bedöma dig och andra kandidater objektivt. Vi önskar att du inte bifogar något foto till din ansökan. Du som har skyddade personuppgifter ska inte lägga in din ansökan i vårt rekryteringssystem, istället ber vi dig kontakta rekryterande chef.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297020-2025-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmäteriet
(org.nr 202100-4888)
Lantmäteriet (visa karta
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801 82 GÄVLE Arbetsplats
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning Kontakt
ST inom Lantmäteriet
Fredrik Häggström STinomLantmateriet@lm.se Jobbnummer
10006608