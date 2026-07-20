Idrottslärare mellanstadiet Norrgärdsskolan
Norrtälje kommun, Rektorer i Grundskolan / Grundskollärarjobb / Norrtälje Visa alla grundskollärarjobb i Norrtälje
2026-07-20
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Vi erbjuder dig
Norrgärdsskolan är en kommunal F-6 skola, fördelad i två byggnader (tidigare Grindskolan och Parkskolan) belägen i Norrtälje stad, med stora härliga gräsytor och små skogsområden runt knuten. Vi har omkring 470 elever på skolan, och trots att Norrgärdsskolan är en stor skola består känslan av småskalighet. Vi arbetar i årskursteam (skola fritids) med gemensamt ansvar för eleverna.
Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner (https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/vart-erbjudande2/)
Uppdraget
Du är lärare med legitimation för undervisning i idrott och hälsa på mellanstadiet.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har god förmåga att kommunicera i tal och skrift.
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga.
Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka både med elever, vårdnadshavare, kollegor, skolans elevhälsoteam och skolledning.
Du är en tydlig ledare och har förmågan att skapa trygghet genom tydlig struktur och varierad undervisning.
Du har ett professionellt och positivt förhållningssätt samt kan se utmaningar som möjligheter.
Det här behöver du ha med digPubliceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
• Lärarlegitimation med behörighet idrott och hälsa åk 4-6
Meriterande
• Erfarenhet av undervisning i idrott och hälsa åk 4-6
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Välkommen till oss
Skolans vision är att alla barn ska känna glädje i skolan, både själv och från andra man möter. Alla barn ska känna sig trygga med tillit till vuxna och den egna förmågan att lösa olika situationer. Glädje och trygghet ska ligga till grund för att varje barn ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och skolans arbete ska hanteras av lösnings- och utvecklingsfokus för att stötta barnen mot det målet. Våra ledord är trygghet, glädje och kunskap.
Vår vision är tydligen och enkel: Alla barn och unga ska lyckas med sin skolgång. För att uppnå detta arbetar vi hårt varje dag. Vi fokuserar på att skapa en inkluderande och stödjande skolmiljö där varje barn och elev känner sig sedd, hörd och respekterad.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 42 000-48 000kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande – så vänta inte med din ansökan!Om företaget
Vi är Norrtälje – en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar (https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/norrtalje-kommuns-vardegrund/)
och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka (https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/var-vision/).
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande (https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/)
här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare (https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/mot-en-medarbetare/)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334992". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje Kommun
(org.nr 212000-0217)
Box 803 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Arbetsplats
Norrtälje kommun, Rektorer i Grundskolan Kontakt
Rektor
Erin Gustafsson erin.gustafsson@norrtalje.se Jobbnummer
10006601