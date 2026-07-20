Miljö o Hälsoskyddsinspektör till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen / Hälsoskyddsjobb / Varberg Visa alla hälsoskyddsjobb i Varberg
2026-07-20
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är en tillsynsmyndighet inom kommunkoncernen. Vi har en viktig roll i kommunens leverans av välfärdstjänster och fortsatta utveckling. Verksamheten omfattar tillsyn och rådgivning samt utveckling inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Vi är ca 30 medarbetare organiserat i tre enheter och upplevelsen bland oss är att vi är stolta över vår trivsamma arbetsplats. I både stort och smått arbetar vi efter kommunens övergripande vision att Varberg ska vara Västkustens kreativa mittpunkt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Idag är vi 20 medarbetare på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken och vi söker nu ytterligare en inspektör till teamet. Vilka tillsynsområden som ingår i tjänsten är inte helt fastställda, en del bedöms vara tillsyn av små avlopp men även andra delar inom miljöbalkens område kommer vara aktuella.
För tjänsten har vi som mål att optimera innehållet i arbetsuppgifterna för miljöbalkstillsynen efter intresse, kompetens och förvaltningens behov. Arbetet innebär även att du informerar och ger råd utifrån lagstiftningen, vägleder och stöttar företag/verksamhetsutövare. Arbetet är omväxlande och du har stor möjlighet att påverka hur arbetet planeras och bedrivs. Vi gör gemensamt en årlig fördelning i samband med tillsynsplanering där vi försöker skapa en attraktiv variation i arbetsuppgifter samt optimera de olika aspekterna där förvaltningens gemensamma behov dock har företräde. Arbetsuppgifter inom livsmedelstillsyn kan förekomma i mån av behov och kompetens.Kvalifikationer
Miljö- och hälsoskyddsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av att tidigare ha arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör är meriterande.
För tjänsten är fördjupad kunskap och erfarenhet av myndighetsarbete inom områdena meriterande. Goda datakunskaper ser vi också som en fördel. Vi arbetar med ärendehanteringssystemet Ecos. Eftersom arbetet på en myndighet ställer speciella krav värderas dina personliga egenskaper mycket högt. Du bör också vara intresserad av att arbeta i grupp och är därför serviceinriktad samt sätter gruppen före jaget. Men arbetsglädje, flexibilitet och lätt till skratt är nog så viktigt.
Tror du att du kan komma i närheten av ovanstående så kommer vi att tro på dig. Vi har ambitionen att tro och lita på samt stötta varandra vilket även utgör grunden för hur verksamheten bedrivs.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Tillträde enligt överenskommelse.
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334721". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Kontakt
Bitr förvaltningschef
Liam Thoong liam.thoong@varberg.se +4634088269 Jobbnummer
10006607