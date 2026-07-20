Biträdande rektor till Team Norr, Vidhögeskolan och Deromeskolan
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Varberg Visa alla pedagogchefsjobb i Varberg
2026-07-20
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Förskole- och grundskoleförvaltningen är en av Varbergs kommuns största förvaltningar med nära 2 200 medarbetare. Inom våra verksamhetsområden förskola, grundskola samt barn- och elevhälsa finns vi till för barn och elever – tillsammans formar vi framtiden.
Du kommer att arbeta som biträdande rektor på två skolor, Derome skolan som är en F-3 skola samt Vidhögeskolan som är en F-9 skola i Veddige. Tjänsten är fördelad på följande sätt med 50% mot Deromeskolan och 50% mot mellanstadiet på Vidhögeskolan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
I rollen som biträdande rektor i grundskolan utövar du ett ledarskap nära barn, elever och medarbetare. Varje dag har du möjlighet att göra skillnad och tillsammans skapar vi bästa möjliga möte för lärande.
Du driver tillsammans med rektor och biträdande rektorer verksamheten framåt. Utöver detta ingår du i ett kompetent team av skolledare där det kollegiala lärandet prioriteras. Vi erbjuder kontinuerlig professionell utveckling genom handledning, chefsutbildningar och deltagande i strategiska nätverk. Du arbetar nära centrala stödfunktioner inom ekonomi, HR, kvalitet och utveckling samt elevhälsa, vilket ger dig de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt uppdrag.
Några exempel på arbetsuppgifter:
• I din roll är du en trygg ledare för pedagogisk personal och du har resultatansvar för måluppfyllelse, budget och ekonomi inom ditt ansvarsområde. Du leder, utvecklar och organiserar arbetet i ditt ansvarsområde.
• Du driver det systematiska kvalitetsarbetet och ser till att undervisningen ständigt utvecklas.
• I din roll ingår du i rektors ledningsgrupp där du bidrar aktivt till beslutsfattande och det kollegiala lärandet.
• Du kan också bli ansvarig för att driva och utveckla olika processer i ditt skolspår.
• Du ingår i och bidrar till utvecklingen av barn- och elevhälsoarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk bakgrund och bevisad ledarförmåga som vill leda utifrån uppsatta mål och givna ekonomiska ramar.
Ditt ledarskap präglas av mod, nytänkande, framåtanda och kunskap. Du visar gott omdöme i enlighet med vår kultur, väl medveten om att du är ett föredöme för andra och att du har stor påverkan på de normer som utvecklas på arbetsplatsen.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Högskoleexamen (minst 180 hp) med pedagogisk inriktning och minst fem års dokumenterad pedagogisk erfarenhet.
• Tidigare ledarerfarenheter, exempelvis som förstelärare eller skolledare.
• Kunskap om lagar/förordningar samt övriga styrdokument på nationell och kommunens nivå för samtliga skol- och verksamhetsformer inom grundskolan.
Meriterande:
• Rektorsutbildning
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2027-01-11 Tillträde enligt överenskommelse.
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens. Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334404". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg
Norrgatan 25 (visa karta
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432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare varberg@sverigeslarare.se 0721517378 Jobbnummer
10006609