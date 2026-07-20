Geodatasamordnare, flexibel arbetsort
Lantmäteriet, Geodata / Lantmätarjobb / Gävle Visa alla lantmätarjobb i Gävle
2026-07-20
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Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
För att hus, broar och vägar ska kunna byggas behövs kunskap om Sveriges geografi och fastigheter. Genom att kartlägga verkligheten och tillhandahålla aktuell information om landets topografi och infrastruktur bidrar du därför till grunden för ett hållbart och fungerande samhälle.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som geodatasamordnare arbetar du i framkant med digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. En central del i arbetet är att samverka med kommuner, statliga myndigheter och andra aktörer - ibland som rådgivare och stöd, ibland i projekt där vi tillsammans driver utvecklingen framåt. Särskild fokus kommer att vara arbetet med Nationell strategisk plan för geodataområdet 2026-2030.
I rollen agerar du som förändringsledare och är en del i den förändringsprocess som digitaliseringen för med sig för vår bransch. Du verkar normalt i en avgränsad region, men i även i nationella uppdrag. Särskilt fokus ligger just nu på informationsekosystem och informationsflöden genom digitala processer.
Du bidrar till att utveckla Lantmäteriets samverkan med kommuner och myndigheter för att bygga upp en effektiv försörjning och en ökad användning av geodata i samhället. Du är en viktig länk i kommunikations och utbildningsinsatser och behöver vara lyhörd för användarnas synpunkter och behov för att kunna förmedla dessa till Lantmäteriet, vilket är en viktig uppgift.
Då de närmaste kollegerna är stationerade över hela landet kommer stor del av arbetet utföras självständigt. Digitala möten kommer därmed att vara en naturlig del av din vardag, liksom en del resor. Lantmäteriet erbjuder en hybrid arbetsplats genom att arbeta både hemifrån och på plats på kontoret.Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig arbetslivserfarenhet inom samhällsbyggnadsbranschen i statlig, kommunal eller privat sektor samt har god kunskap om Lantmäteriets roll i samhället. För tjänsten krävs även högskoleexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande likvärdig utbildning.
Du har erfarenhet av att leda och inspirera människor i förändringsprocesser och kan själv gärna vara föregångare och visa på goda exempel och förslag på hur digitaliseringen kan effektivisera vår vardag.
B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har arbetat med uppgifter inom samhällsbyggnadsområdet som stärker organisationers kris- och beredskapsverksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som arbetar strukturerat, målinriktat och som gärna håller dig uppdaterad inom ditt expertområde genom omvärldsbevakning. Du arbetar bra tillsammans med andra och har god förmåga att både bibehålla och skapa nya relationer.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
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Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331216-2026-9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmäteriet
(org.nr 202100-4888)
Lantmäteriet (visa karta
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801 82 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lantmäteriet, Geodata Kontakt
SACO-S Lantmäteriet
Torsten Svärd saco@lm.se Jobbnummer
10006600