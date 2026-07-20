Praktik inom skönhet & hårvård Lär dig yrket i en inspirerande salong
Said, Osha Adil / Hälsojobb / Gävle Visa alla hälsojobb i Gävle
2026-07-20
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
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Är du nyfiken på skönhetsbranschen och vill lära dig ett kreativt yrke?
Vi söker praktikanter som har ett genuint intresse för skönhet, hår och kundservice. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet – det viktigaste är att du är motiverad, engagerad och vill utvecklas.
Hos oss får du möjlighet att följa det dagliga arbetet i salongen och lära dig olika behandlingar inom hår- och skönhetsvård i din egen takt.
Vi söker dig som:
Har ett intresse för skönhet och hårvård.
Är positiv, ansvarstagande och serviceinriktad.
Vill lära dig och utvecklas i en professionell miljö.
Praktiken passar dig som vill prova på yrket, få erfarenhet eller utveckla dina kunskaper inför en framtida karriär inom skönhetsbranschen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-19
E-post: osha_hanno@yahoo.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Said, Osha Adil
Norra Fiskargatan 1 A Lgh 1406 (visa karta
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803 10 GÄVLE Arbetsplats
Osha's Jobbnummer
10006611