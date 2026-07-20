Städpersonal till evenemangsservice (24 juli - Kalmar)
Escacito AB / Städarjobb / Kalmar Visa alla städarjobb i Kalmar
2026-07-20
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Escacito arbetar inom evenemangsservice och har anlitats av både stora och små arrangörer sedan 1994. Vi erbjuder service vid stora utomhusevenemang runt om i Sverige och har vårt säte i Göteborg.
Inför ett evenemang i Kalmar den 24 juli söker vi nu städpersonal som vill vara med och bidra till en ren, trivsam och välfungerande evenemangsmiljö.
Arbetsuppgifterna består av att hålla evenemangsområdet rent och välskött före, under och efter arrangemanget. Arbetet omfattar bland annat plockstädning, tömning av sopkärl samt övriga förekommande städuppgifter.
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i team, är flexibel och kan arbeta effektivt även under perioder med högt tempo. Arbetet är fysiskt och innebär mycket stående samt vissa lyft. Du ska kunna kommunicera på svenska eller engelska.
Erfarenhet av städning, servicearbete eller arbete vid evenemang är meriterande men inget krav.
Arbetsplats: Fredriksskans IP Kalmar
Datum: 24 juli
Arbetstid: Kl. 16.00–24.00
Anställningsform: Timanställning
Ansökan med CV och en kort personlig presentation skickas till personal@escacito.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: personal@escacito.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städpersonal". Arbetsgivare Escacito AB
(org.nr 556793-7726), http://www.escacito.se
Fredriksskansgatan 6 (visa karta
)
392 50 KALMAR Arbetsplats
Fredriksskans IP Jobbnummer
10006614