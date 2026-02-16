Ställföreträdande plutonchef till 45. Sensorpluton
314.flygbassäkerhetskompaniet är en del av 31.flygbasbataljon vid Helikopterflottiljen, Malmen. Kompaniet består av flygbassäkerhetsplutoner, en sensorpluton och en hundtropp. Kompaniet har som huvuduppgift är att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet mot flygstridskrafterna. Flygbassäkerhetskompaniet ingår i 31. Flygbasbataljon vars huvuduppgifter är driften av flygbas Malmen, drift av rörlig flygbas samt grundutbildning av värnpliktiga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som ställföreträdande plutonchef vid Sensorplutonen kommer du arbeta i en föränderlig miljö där materiel- och metodutveckling initialt står i fokus. Sensorplutonen utgör kärnan i Helikopterflottiljens utvecklingsarbete med obemannade system. Initialt kommer du att fördjupa dina kunskaper inom de tekniska system som finns på plutonen. I din roll kommer du vara systemexpert, instruktör samt tillsammans med plutonchefen leda och planera verksamheten. Detta innefattar planering, genomförande, uppföljning och utvärdering inom flera områden, där huvudfokuset är RPAS-flygtjänst, C-UAS verksamhet samt inhämtning med andra sensorer. Plutonen löser även grundläggande uppgifter inom strid och säkerhetstjänst. Samarbete med andra enheter är vanligt förekommande, vilket ställer höga krav på god samarbetsförmåga.
I krigsorganisationen tjänstgör du i en befattning som fastställs i samråd med chef beroende på egen kompetens, erfarenhet och förbandets behov.
Kvalifikationer
• Genomförd specialistofficersutbildning
• B-körkort
• Svensk medborgare
Medicinska krav
• Fullgod synskärpa, korrigering medges
• Fullgott färgseende
Meriterande
• Tidigare tjänstgöring vid säkerhetsförband
• Tidigare arbete inom RPAS/SUAV
• Tidigare arbete inom C-UAS eller telekrig
• Arbete med andra sensorsystem
• Körkort eller militärt förarbevis för tunga fordon
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska Dina personliga egenskaper
Som ställföreträdande plutonchef ser vi att du har lätt att samarbeta med människor och en god förmåga att kommunicera. Du uppvisar ett stort engagemang för plutonens förmågeutveckling och tar initiativ för att driva verksamheten framåt. Vi ser gärna att du har viss teknisk förståelse och ett intresse inom relevanta områden. Du är även trygg i rollen som instruktör.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Placeringsort: Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Plutonchef Sensorpluton, Carl Marzari 0728708691, carl.marzari@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Lt Victoria Donderer, Personalofficer, 013-28 30 00 (vxl), hkpflj-31fbasbat-s1@mil.se
Fackliga företrädare:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Samtliga företrädare nås vi växeln på 013-28 30 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-30. Ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Individuell lönesättning
