Ställare plast
Prototal Sweden AB
Prototal Sweden AB

Prototal är Europas ledande leverantör av tillverkningstjänster för industriell 3D-printing, formsprutning och vakuumgjutning. Med 11 sajter i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Italien och Österrike levererar vi snabba, flexibla och skalbara lösningar till kunder inom en mängd olika branscher. Från tidig prototypframtagning till fullskalig serieproduktion - vi erbjuder rätt teknik för varje tillfälle och täcker smidigt alla delar av produktlivscykeln. Vi ger våra kunder pålitliga leveranskedjor och bättre produkter. Från en till en miljon polymerdetaljer. Läs mer om företaget på https://prototal.se/

Dina arbetsuppgifter
Ställa och byta verktyg i formsprutningsmaskiner.
Optimera processparametrar för att uppnå hög kvalitet och produktivitet.
Starta upp och justera maskiner enligt produktionsorder.
Felsöka och åtgärda problem vid driftstörningar.
Utföra enklare underhåll och service på maskiner och kringutrustning.
Dokumentera inställningar och processförändringar.
Samarbeta med kvalitets- och produktionsavdelningen för att säkerställa efterlevnad av kvalitetsstandarder.
Följa arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter.
Skapa och underhålla robotprogram.
Krav på kompetens och erfarenhet
Erfarenhet av att arbeta som ställare inom formsprutning.
Kunskap om formsprutningsprocesser, plastmaterial och verktygsbyte.
Grundläggande förståelse för ritningsläsning och mätteknik.
Förmåga att felsöka och optimera maskininställningar.
Teknisk utbildning inom plast-, produktion- eller underhållsteknik är meriterande.
Erfarenhet av att arbeta med industriella styrsystem och automation är ett plus.
God förståelse för kvalitetssystem och dokumentation.
I nuläget är det ställare till kvälls- och nattskift som efterfrågas.
I den här rekryteringen samarbetar vi med K-Bemanning.
Urvalet kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Tjänsten tillsätts efter överenskommelse.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vid frågor kontakta Mattias Sundler på 070-8227501 eller mattias@k-bemanning.se
