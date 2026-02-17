Stall- och hästskötare
Söderhamnsortens Ryttarfören / Djuruppfödarjobb / Söderhamn Visa alla djuruppfödarjobb i Söderhamn
2026-02-17
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamnsortens Ryttarfören i Söderhamn
Vi söker en engagerad och ansvarstagande stall- och hästskötare som vill vara en viktig del av vår verksamhet.
Du brinner för hästar och vill arbeta i en trygg och professionell miljö där häst-välfärd och säkerhet alltid står i fokus.
Tjänsten kan kombinerar med andra tjänster hos Söderhamnsortens Ryttarförening (ridlärare, stallchef/verksamhetschef)
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Daglig stall- och hästskötsel
Utfodring, in- och utsläpp
Mockning och stall rutiner
Säker häst hantering
Tillsyn av hästarnas hälsa och välmående
Skötsel av utrustning och stallmiljö
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete med hästar och stall
Har god kunskap om häst-välfärd och säker häst hantering
Är noggrann, ansvarstagande och självgående
Trivs med fysiskt arbete och varierande arbetsuppgifter
Är en lagspelare med positiv inställning
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med god gemenskap
Möjlighet att arbeta i en verksamhet med fokus på kvalitet och häst välfärd
Ett meningsfullt arbete med hästar i centrum Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Ansök via mail
E-post: marialouiseskold@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan stall-och hästskötare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamnsortens Ryttarfören Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamnsortens RF Kontakt
Maria Sköld marialouiseskold@gmail.com 0730635040 Jobbnummer
9748580