Stall- och hästskötare

Söderhamnsortens Ryttarfören / Djuruppfödarjobb / Söderhamn
2026-02-17


Vi söker en engagerad och ansvarstagande stall- och hästskötare som vill vara en viktig del av vår verksamhet.
Du brinner för hästar och vill arbeta i en trygg och professionell miljö där häst-välfärd och säkerhet alltid står i fokus.
Tjänsten kan kombinerar med andra tjänster hos Söderhamnsortens Ryttarförening (ridlärare, stallchef/verksamhetschef)
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Daglig stall- och hästskötsel
Utfodring, in- och utsläpp
Mockning och stall rutiner
Säker häst hantering
Tillsyn av hästarnas hälsa och välmående
Skötsel av utrustning och stallmiljö

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete med hästar och stall
Har god kunskap om häst-välfärd och säker häst hantering
Är noggrann, ansvarstagande och självgående
Trivs med fysiskt arbete och varierande arbetsuppgifter
Är en lagspelare med positiv inställning

Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med god gemenskap
Möjlighet att arbeta i en verksamhet med fokus på kvalitet och häst välfärd
Ett meningsfullt arbete med hästar i centrum

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Ansök via mail
E-post: marialouiseskold@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan stall-och hästskötare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Söderhamnsortens Ryttarfören

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Söderhamnsortens RF

Kontakt
Maria Sköld
marialouiseskold@gmail.com
0730635040

Jobbnummer
9748580

