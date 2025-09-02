Staff Scientist in Cell Biology
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Kemistjobb / Umeå Visa alla kemistjobb i Umeå
2025-09-02
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet i Umeå
, Nordmaling
, Örnsköldsvik
, Kiruna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Kemiska institutionen söker en staff scientist inom biokemi.
Ansök senast 2025-09-23.
Beskrivning av projektet
Autofagi är en evolutionärt bevarad "självätande" process som främst syftar till att eliminera eller återvinna defekta cellulära organeller eller oanvända proteiner. Autofagi spelar en viktig roll i utveckling och åldrande och har kopplats till en rad mänskliga sjukdomar, däribland cancer, neurodegeneration och infektioner av patogener. Framväxande bevis visar dessutom att autofagins maskineri även är involverat i flera autofagi-oberoende processer. Dessa så kallade "icke-kanoniska" autofagivägar (NCA) sker oberoende av delar av det centrala autofagimaskineriet och har visat sig spela en betydande roll i immunreglering och inflammation, modulering av interaktionen mellan värd och patogen, reglering av neuronala signalvägar samt anti-cancerimmunitet.
Genom en kombination av cellbiologiska, strukturbiologiska och kemisk-genetiska metoder har vi klarlagt grundläggande mekanismer bakom autofagosombildning. Vårt laboratorium har beskrivit ett nytt verkningssätt hos virulenta bakterier (Legionella pneumophila, Vibrio cholerae) som påverkar värdens autofagi (eLife 2017, J Cell Sci 2021, J Cell Biol 2022). Vi har identifierat nya kemotyper för modulering av autofagi och upptäckt nya cellulära signalvägar (t.ex. kolesterol-GRAMD1A-axeln) som är involverade i regleringen av autofagi (Angew Chem 2017, Nat Chem Biol 2019, Autophagy 2021).
På senare tid har vi gjort nya upptäckter inom NCA. Vi har identifierat den lysosomriktade föreningen Inducin och den ESCRT-III-riktade föreningen Tantalosin, som båda inducerar NCA (ChemBioChem 2023, Angew Chem 2022, PNAS 2024). Vi har även upptäckt en ny signalväg, sfingomyelin-TECPR1-axeln, samt att TECPR1-ATG5-ATG12 kan fungera som ett alternativt E3-ligas för ATG8-lipidering vid NCA (EMBO Rep 2023).
Detta projekt kommer att kombinera biokemiska, cellbiologiska och nya kemiska angreppssätt för att förstå de molekylära mekanismerna bakom både kanonisk och icke-kanonisk autofagi.
De tekniker som används i projektet inkluderar proteinuttryck och rening, biokemisk karakterisering och in vitro-rekonstitution, cell imaging, western blotting samt knock-out/-down. Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med, men inte begränsat till:
- att designa och genomföra experiment inom cellbiologisk forskning om autofagi och membrantrafikering;
- att bearbeta och analysera resultat och data;
- att kommunicera resultat med handledaren och andra gruppmedlemmar;
- att handleda studenter;
- att skriva vetenskapliga artiklar.Kvalifikationer
Behörighetskrav
Doktorsexamen i cellbiologi, molekylärbiologi eller motsvarande. Den sökande ska ha flera års forskningserfarenhet på postdoktoral nivå inom cellbiologi, biokemi, molekylärbiologi eller närliggande område. Den sökande förväntas kunna designa och genomföra projekt självständigt men även i nära samarbete med andra medlemmar i gruppen, varför både självständighet och god samarbetsförmåga är krav. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är också ett krav.
Erfarenhet av organisk syntes, protein-/peptidkemi, proteinuttryck och rening samt/eller cellavbildning är starka meriter, liksom en god vetenskaplig publikationslista inom dessa områden.
Meriterande
Erfarenhet av cellavbildning, western blotting, knock-out/knock-down, proteinuttryck och rening, biokemisk karakterisering samt in vitro-rekonstitution är starka meriter, liksom en god vetenskaplig publikationslista inom dessa områden. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla följande:
- Ett personligt brev med forskningsintressen, meriter och motivering till varför du söker anställningen (max 2 sidor).
- CV inklusive publikationslista.
- Vidimerade kopior av examensbevis för doktorsexamen och andra relevanta intyg.
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.
- Övriga relevanta dokument.
Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska och skickas in via vårt e-rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är 2025-09-23.
För ytterligare information, vänligen kontakta professor Yaowen Wu, e-post: yaowen.wu@umu.se
. Webbplats: https://www.umu.se/en/staff/yaowen-wu/
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan.Om företaget
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 220 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Fyra större forskningsområden, Biologisk kemi, IBEAM, Organisk kemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2.2.1-957-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kontakt
Yaowen Wu 090-7865000 Jobbnummer
9487545