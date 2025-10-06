Städtjänst hemtjänst Tyresö
Noga Omsorg Haninge AB / Undersköterskejobb / Tyresö Visa alla undersköterskejobb i Tyresö
2025-10-06
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Noga Omsorg Haninge AB i Tyresö
, Stockholm
, Täby
, Haninge
eller i hela Sverige
Noga Omsorg söker nu engagerad och omsorgsfull personal för att stärka vårt team inom hemtjänsten i Tyresö. Är du någon som brinner för att hjälpa andra då är den här rollen perfekt för dig!
Arbetsuppgifter Som en värdefull medlem av vårt team kommer du att delta i en rad olika uppgifter. Dina arbetsuppgifter kommer omfatta:
Lättare städning hemma hos våra kunder för att säkerställa en trivsam miljö
Dokumentera och föra socialjournal
Kvalifikationer som förväntas
För att lyckas i denna roll vill vi att du har följande kvalifikationer:
Erfarenhet inom städ
Körkort
God kommunikationsförmåga på svenska, i både tal och skrift
Empati och ett genuint intresse för att hjälpa andra
Personliga Egenskaper vi söker
Vi söker dig som är:
Kommunikativ och kan effektivt interagera med kunder och kollegor
Empatisk med förmågan att sätta dig in i andras behov
Samarbetsvillig och arbetar väl i team
Har ett genuint intresse för att hjälpa andra
Arbetstid och Anställningsform för Städtjänst i Tyresö
Vi erbjuder en en deltidstjänst. Anställningen är tidsbegränsad med möjlighet till förlängning baserat på prestation.
Fördelar med att Arbeta hos oss i TyresöGenom att arbeta hos oss kommer du att dra nytta av:
Stöd från ett engagerat och samarbetsvilligt team
En meningsfull arbetsmiljö där ditt bidrag gör skillnad
Kollektivavtal som säkerställer trygga arbetsvillkor
Hur du Ansöker till städtjänsten i Tyresö
Är du redo att bli en del av vårt dedikerade team? Vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt, eftersom urval och intervjuer sker löpande.
Din ansökan bör innehålla:
Ett personligt brev
CV
Referenser Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Noga Omsorg Haninge AB
(org.nr 556841-5060) Arbetsplats
Noga Omsorg Jobbnummer
9541358