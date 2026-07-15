Städsamordnare serviceteamet
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2026-07-15
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Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta i vårt serviceteam och utföra olika typer av specialstäd, fönsterputs och storstäd. Du ingår i en grupp men arbetar också självständigt för att tillgodose behoven inom ditt eget tilldelade område, vilket också kan innebära att du städar på fler objekt. Du kommer även samarbeta med vår samordnare i vår servicegrupp som städar hemma hos medborgare. Vid frånvaro eller om kundens behov förändras kan du bli ombedd att prioritera om i ditt team och fördela om i objekt i närområdet som dina kollegor normalt har. Städningen sker oftast när verksamheten är igång och det är därför viktigt att du tycker om att ha människor omkring dig och har ett gott bemötande gentemot dem du möter under dagen.
Samordnarrollen är en bred roll. I denna roll ingår planering av insatser till serviceteamet och ibland servicegruppen. Serviceteamet hanterar våra extratjänster och specialstäd och servicegruppen är de som har städinsatser hos brukare i hemmet. Du kommer även att vara involverad i introduktion och utbildning av vikarier, arbeta med avvikelsehantering, uppföljningar och kvalitetsarbete.
Andra förutsättningar för att klara av rollen är:
• Hantera och arbeta i Heroma
• Hantera Officepaketet samt andra digitala system som behövs i den dagliga driften
• Kundfokus, samt kunna leda och bli ledd i arbetet
• Kunna prioritera från att aktivt vara i driften som att hantera administrativa arbetsuppgifter
Du förväntas vara flexibel, ta ansvar för gruppens arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Vi arbetar med miljövänliga och ergonomiska städmetoder.
Utöver städningen ingår underhåll av redskap och moppar, inventering av städförråd, beställning av material samt att samverka med samordnare och servicechef för att säkerställa god arbetsmiljö. Arbetsuppgifterna är fysiskt krävande.Kvalifikationer
B-körkort
Behärskar det svenska språket både i tal och skrift
Grundläggande IT- kunskaper
Kunna arbeta i system för tidrapportering, schemaläggning och dokumentation.
Erfarenhet av lokalvård
Tidigare erfarenhet av samordning eller arbetsledning
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-07 .
Arbetstid: Schema.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336493". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona Kommun
(org.nr 212000-1140)
Drotninggatan 7 (visa karta
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261 22 LANDSKRONA Arbetsplats
Serviceförvaltningen Kontakt
Områdeschef
Kjell-Mikael Lindwall kjell-mikael.lindvall@landskrona.se +46418470043 Jobbnummer
10003608