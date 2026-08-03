Upphandlare med inriktning mot Omsorgs och Socialförvaltningen
Lidingö Kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Lidingö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lidingö
2026-08-03
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Upphandlingsenheten ingår organisatiorsikt som en del av Ekonomi och tillhör Stadsledningskontoret, som är en av våra sex förvaltningar i Lidingö stad. Här arbetar cirka 120 medarbetare med bred kompetens och olika yrkesroller, bland annat inom HR, ekonomi, upphandling, kommunikation, registratur, juridik och IT. Vi fungerar som bron mellan politik, förvaltning och stadens verksamheter – och banar väg för nya möjligheter genom kunskap, samarbete och innovation. I en kultur präglad av öppenhet, tillit och arbetsglädje får ditt engagemang och din kunskap växa tillsammans med oss.
Upphandlingsenheten består av en chef och tio medarbetare, 1st upphandlingsjurist, 6st upphandlare, 1st upphandlingskoordinator, 1st e-handel och en verksamhetsuppföljare för kost.
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor – eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad – bron till framtiden
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som upphandlare med inriktning mot omsorgs- och socialförvaltningen arbetar du nära verksamheten och bidrar till att kommunen kan erbjuda invånare högkvalitativa sociala tjänster, omsorgsinsatser och stödverksamheter. Du fungerar som ett strategiskt och operativt stöd till chefer, beställare och verksamhetsspecialister i hela inköps- och upphandlingsprocessen. Rollen innebär att självständigt driva upphandlingar från behovsanalys till avtalstecknande och uppföljning.
I rollen kommer du bland annat att:
• Planera, leda och genomföra upphandlingar enligt LOU och vid behov LOV.
• Arbeta verksamhetsnära tillsammans med omsorgs- och socialförvaltningens chefer och specialister för att analysera behov och identifiera ändamålsenliga lösningar.
• Ta fram upphandlingsdokument, kravspecifikationer, avtalsvillkor och utvärderingsmodeller.
• Genomföra marknadsdialoger och omvärldsbevakning inom områden som social omsorg, individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg samt närliggande välfärdstjänster.
• Ansvara för kvalificering och utvärdering av inkomna anbud.
• Vara rådgivande stöd till verksamheten i frågor som rör offentlig upphandling, inköp och avtalsfrågor.
• Delta i och stödja avtalsuppföljning tillsammans med verksamheten för att säkerställa kvalitet, avtalstrohet och god användning av kommunens resurser.
• Bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och styrning inom upphandlings- och avtalsområdet.
• Samverka med andra kommuner, regionala inköpssamarbeten och externa aktörer inom välfärdsområdet.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en stabil grund i upphandlingsprocessen och kan självständigt driva upphandlingar. Du förstår lagstiftningen och kan omsätta den i praktiska och affärsmässiga lösningar.
Vidare söker vi dig som har
• Relevant utbildning, yh-utbildning inom offentlig upphandling eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling enligt LOU och har genomfört egna upphandlingar och direktupphandlingar, gärna inom IT.
• Vi ser gärna också att du har erfarenhet av LOV och har tidigare erfarenhet av att arbeta mot välfärdsbrottslighet och avtalsuppföljning
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• God administrativ förmåga och vana av att arbeta strukturerat i projektform
I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss därmed att du bidrar med engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
Som upphandlare på Lidingö erbjuds du möjligheter till kompetensutveckling både internt men också externa kurser och tillsammans med samarbetskommuner inom NOFI.
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C337347". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Kommun
(org.nr 212000-0191)
Lejonvägen 15 (visa karta
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181 82 LIDINGÖ Arbetsplats
Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Kontakt
Nås via stadens växel
Facklig representant +4687313000 Jobbnummer
10018471